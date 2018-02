Politik Grafenwöhr

01.02.2018

424

0 01.02.2018424

Anfang Januar ist der neue US-Heeresminister Mark T. Esper offiziell in sein Amt eingeführt worden. Eine seiner ersten Dienstreisen führt ihn in die Oberpfalz Ein Thema: Die US-Strategie in Europa.

Grafenwöhr/Hohenfels. Der neue amerikanische Heeresminister Mark T. Esper hat die US-Militärstandorte Grafenwöhr (Kreis Neustadt/WN) und Hohenfels (Kreis Neumarkt) besucht. Der frühere Infanterieoffizier und Absolvent der Harvard-Universität will sich aus erster Hand über die amerikanische Abschreckungsstrategie und die künftigen Anforderungen sowie die Truppenkapazitäten informieren, teilte das Trainingskommando der 7. US-Armee in Grafenwöhr am Donnerstag auf Anfrage unserer Zeitung mit. In Grafenwöhr hatte der Minister am Dienstag Soldaten und Zivilangestellte sowie deren Angehörige zu einem "Town Hall Meeting", einer Art Bürgerversammlung der Militärgemeinde getroffen. Themen waren unter anderem Training und Ausrüstung.Esper will die Vor- und Nachteile sowohl einer dauerhaften Stationierung von US-Verbänden als auch des regelmäßigen Austauschs der Brigaden ergründen. Dazu gehören etwa Auswirkungen auf Familien und Einsatzbereitschaft. Unter amerikanischen Militärs und Politikern gibt es Stimmen, die dafür plädieren, die Zahl der gegenwärtig zwei in Europa stationierten Brigaden zu erhöhen.Auf dem Truppenübungsplatz Hohenfels beobachtete Esper die Übung "Allied Spirit VIII" von rund 4100 Soldaten aus zehn Nationen, darunter des 2. US-Kavallerieregiments aus Vilseck (Kreis Amberg-Sulzbach). Esper, 23. Heeresminister, wurde am 15. November vom Kongress bestätigt und trat sein Amt am 20. November an. Anfang Januar wurde er von Verteidigungsminister James N. Mattis feierlich begrüßt.