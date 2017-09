Sport Grafenwöhr

22.09.2017

9

0 22.09.2017

SV Grafenwöhr 1:1 (1:0) FC Weiden-Ost

Tore: 1:0 Maximilian Dippl (45.) 1:1 Florian Gillitzer (80.) - SR: Andreas Frieser - Zuschauer: 250 - Rot: (60.) Serhat Kaya (SV), (78.) Andreas Heller(mku) Das Spiel begann mit leichtem optischen Übergewicht für die Hausherren. Die beste Möglichkeit vergab Markus Kraus nach einer Ecke, als sein Schuss aus dem Rückraum abgewehrt wurde. Nach 25 Minuten fanden die Gäste besser ins Spiel. Kurz vor der Halbzeit leitete Jonathan Hammermann mit einem Pass auf Serhat Kaya die Führung ein. Dieser setzte den mitgelaufenen Maximilian Dippl in Szene, der ins kurze Eck verwandelte. In der zweiten Halbzeit erhöhte die Truppe von Peter Kämpf den Druck. Aber auch diese Phase überstand die Sportvereinigung schadlos und hatte durch Alexander Dobmann eine dicke Chance zum 2:0. Als Serhat Kaya mit Rot vom Platz geschickt wurde (60.), wurde das FC-Übergewicht noch deutlicher. Die nummerische Überzahl egalisierte sich, als Andreas Heller nach einem groben Foul des Feldes verwiesen wurde. In einer hitzigen Schlussphase glich Florian Gillitzer nach einem zu kurz abgewehrten Eckball zum gerechten 1:1 aus.