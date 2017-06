Sport Grafenwöhr

21.06.2017

3

0 21.06.2017

Der Termin und die Mannschaften für das Final Four des Bezirkspokals Ostbayern stehen fest. Teilnehmen werden am Samstag, 24. Juni, neben dem Gastgeber SV Grafenwöhr auch die HG Hemau/Beratzhausen, die TS Herzogenaurach und Titelverteidiger HSG Erlangen/Niederlindach II.

Wie schon im vergangenen Jahr findet das Turnier in der Stadthalle Grafenwöhr statt. Den Anfang wird Grafenwöhr gegen Hemau/Beratzhausen um 12.30 Uhr machen. Der SV gewann sein Qualifikationsspiel gegen Schierling/Langquaid mit 30:27 (wir berichteten), die HG musste indes zweimal antreten, um sich zu qualifizieren. Nach zwei deutlichen Siegen gegen den SV Obertraubling (40:21) und gegen die HSG Erlangen/Niederlindach (39:14) sind sie ein heißer Anwärter auf den Turniersieg. In der Bezirksliga West belegten sie den dritten Platz und landeten damit nur knapp hinter dem Relegationsplatz.Die zweite Begegnung wird um 13.45 Uhr zwischen Erlangen/Niederlindach II und Herzogenaurach angepfiffen. Die Erlanger setzten sich in ihrem Qualifikationsspiel gegen den HC Hersbruck mit 41:37 durch. Letzte Saison belegte die HSG den 8. Platz, ebenfalls in der Bezirksliga West. Unterschätzt werden sollte der Pokalsieger jedoch nicht, schon in der vergangenen Saison überzeugte die Mannschaft durch eine leidenschaftliche Leistung im Pokal. Der Gegner aus Herzogenaurach gewann sein Achtelfinalspiel mit 36:21 gegen die HG Eckental eindeutig. In der BOL belegten sie einen beachtlichen dritten Platz und sind, zumindest auf dem Papier, Favorit auf den Turniersieg. Das Spiel um Platz 3 folgt um 15.30 Uhr, das Finale um 17.15 Uhr.Angesichts des Umstandes, dass der SV in der niedrigsten Klasse der vier teilnehmenden Mannschaften spielt, startet der Gastgeber als krasser Außenseiter in das Final Four. Chancenlos sehen sich die Männer um Trainer Maik Wendt jedoch nicht: "Wir wollen uns zum Abschluss der Saison und einer Ära, die in Grafenwöhr zu Ende geht, nicht sieglos verabschieden." Die Mannschaft hofft daher auf eine rege Unterstützung seitens der Fans aus Grafenwöhr.