Sport Grafenwöhr

15.12.2017

4

0 15.12.2017

Nach fast zwei Jahren hat der SV Grafenwöhr einen neuen Pächter für das Lokal im Sportpark gefunden. Zhou Bingwei will jedoch anders als seine Vorgänger kein Speiselokal eröffnen, sondern einen anderen Weg einschlagen, der vielleicht besser zum Sportpark passt.

Nachdem sich schon einige Pächter an der Gaststätte im 2004 errichteten Sportpark mehr und weniger erfolgreich versucht haben, steht diese seit Anfang 2016 leer. Das Konzept eines Speiselokals passte oft nicht Recht zu den Anforderungen und Räumlichkeiten beim Fußballplatz. Mit Zhou Bingwei hat der SV nun einen geeigneten Kandidaten gefunden. Zhou ist in China geboren, besitzt aber die deutsche Staatsbürgerschaft und hat schon in der Bundeswehr gedient. Der 33-Jährige hat in Städten wie Stuttgart, Frankfurt und Nürnberg Erfahrung in der Gastronomie gesammelt und war in einem Hotel seines Bruders in München im Management beschäftigt. Bis vor kurzem hat er in der Asia World am Gründerzentrum gearbeitet, wo er Gelegenheit hatte, die Oberpfälzer - aber auch die amerikanische Mentalität - kennenzulernen.Sein Bruder besitzt ein Hotel und auch der Vater hatte ein eigenes Lokal. So wuchs der Wunsch in Zhou, sein eigener Chef zu sein und selbstständig zu werden. Aufmerksam auf den Sportpark wurde er durch eine Internetanzeige und fand die Gelegenheit und die Umstände passend, um den Plan für seine Sportbar "Enjoy" umzusetzen. Mit der SV-Vorstandschaft um Vorsitzenden Thomas Reiter ist er sich nun einig geworden und wird nach Umbauten Mitte bis Ende Januar in der Form eines "Soft Openings" langsam beginnen. Im Februar gibt es dann eine offizielle Eröffnung. Auf insgesamt sechs Fernsehern können seine Gäste dann Fußball, Basketball, Handball und andere Sportarten verfolgen, auch Spiele der bekannten amerikanischen Ligen werden zu sehen sein. Wenn nötig, laufen mehrere Kanäle auf verschiedenen Geräten.Sein Speiseangebot soll deftige und zu einer Sportbar passende Gerichte wie Pizza, Schnitzel und Hamburger umfassen, dazu will Zhou als asiatische Spezialität Sushi anbieten. Seine Getränkekarte wird verschiedene alkoholische Biere und nicht-alkoholische Getränke umfassen. Außerdem wird es klassische und speziell amerikanische Cocktails geben. Für den Sommer gibt es auch schon Pläne: So soll auf der zum Sportpark gehörenden Terrasse regelmäßig gegrillt werden. Und während der Fußball-Weltmeisterschaft kann man dort zum Public Viewing zusammenkommen. Unterstützen wird Zhou Bingwei seine Frau, er ist jedoch auch auf der Suche nach Aushilfen.Reiter weiß, dass in der Vergangenheit der Spagat zwischen Sportheim und Speiselokal schwierig war. In das Ambiente eines Restaurants, in dem man mit der Familie Essen gehen will, waren die Sportler, die nach Spiel und Training gemeinsam einen trinken wollen, schwierig zu integrieren. Das Konzept von Zhou begrüßt er deshalb. Es passe zum Publikum am Sportpark und könne ein Treffpunkt für Jung und Alt werden.