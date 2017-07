Vermischtes Grafenwöhr

27.07.2017

Die Mitarbeiter der Aldi-Süd-Filiale haben ihren langjährigen Filialleiter, Manfred Slama, in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Slama verlässt das Unternehmen nach stolzen 41 Jahren.

Am 1. Juli 1976 nahm er seine Tätigkeit im Unternehmen auf, um dann ab 1. August 1978 als Filialleiter zu arbeiten. Am 28. September 2000 übernahm er schließlich die neu eröffnete Filiale in Grafenwöhr, welche er bis zum 21. Juli 2017 erfolgreich führte. Nun geht er in den Ruhestand.Melanie Schultes, die bereits seit vielen Jahren erfolgreich im Unternehmen tätig ist, hat mittlerweile das Team und die Filialverantwortung von Slama übernommen. Seine Mitarbeiter bedanken sich bei dem Pensionär für die lange und gute Zusammenarbeit und wünschen ihm alles Gute für die weitere Zukunft.