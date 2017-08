Vermischtes Grafenwöhr

04.08.2017

Alle guten Dinge sind drei. Genau drei Schläge braucht Garnisonskommandeur Oberst Lance C. Varney, dann fließt der Gerstensaft aus dem Zapfhahn. Und es heißt "O'zapft is" beim Deutsch-Amerikanischen Volksfest in Grafenwöhr.

Deutsch-Amerikanisches Volksfest in Grafenwöhr Die US-Armee Garnison "Bavaria" lädt noch bis Sonntag, 6. August, zum Deutsch-Amerikanischen Volksfest ein. Fahrgeschäfte, Essensstände, eine Waffen- und Geräteschau und Live-Musik bieten den Besuchern Unterhaltung. Die Gäste können die Shuttle-Busse (Dießfurter Straße - Nähe Waldbad, Marienplatz, Deutsche Post und Gründerzentrum gegenüber Tor 6) nutzen.



Tickets sind an den Bushaltestellen für 2 Euro erhältlich. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre sind frei. Wer mit dem Auto fahren will, gelangt über das Tor 6 ins Lager. Jeder muss einen gültigen Personalausweis dabei haben. Rucksäcke, große Taschen und Waffen sind verboten. Ende des Volksfestes ist am Samstag um 1 Uhr, am Sonntag um 24 Uhr.



Programm: Samstag, 5. August:



11 bis 19 Uhr: DJ Tim Brown mit Musik und Karaoke im MWR-Zelt.



11.30 bis 17 Uhr: "Stadtkapelle Kemnath" im DAGA-Festzelt.



19 bis 22.45 Uhr: US-Forces-Entertainment-Band "Liquid Blue Cover Band" im MWR-Zelt (80er, 90er Jahre und aktuelle Musik).



19 bis 23 Uhr: "Midnight Ladies" im DAGA-Festzelt.



Programm: Sonntag, 6. August :



11 bis 17 Uhr: DJ Tim Brown mit Musik und Karaoke im MWR-Zelt.



12 bis 22 Uhr: "Musikkapelle Dießfurt" im DAGA-Festzelt.



17 bis 20.45 Uhr "Night Hawk" im MWR-Zelt. (rgr)

Schnipp-schnapp: Mit dem Durchschneiden des roten Bandes eröffneten Oberst Lance C. Varney, Brigadegeneral Antonio A. Aguto, Bürgermeister Edgar Knobloch, DAGA-Präsident Helmuth Wächter, Landtagsabgeordneter Tobias Reiß und Vilsecks Bürgermeister Hans-Martin Schertl am Freitag offiziell das 59. Deutsch-Amerikanische Volksfest. Danach folgte der traditionelle Bieranstich."Ich danke Ihnen allen, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Wir freuen uns auf ein Wochenende voller Spaß und deutsch-amerikanischer Freundschaft, die eine so lange Tradition hier in unseren Städten und Gemeinden hat", sagte Varney. Der Garnisonskommandeur bat die Gäste um Verständnis wegen der verstärkten Sicherheitsmaßnahmen und bedankte sich bei der bayerischen Polizei und den deutschen Feldjägern für die ausgezeichnete Zusammenarbeit und Partnerschaft mit der Militärpolizei. Dank gab es auch an Garnisons-Team, Stadt Grafenwöhr, Bundeswehr, BRK und DAGA für die Vorbereitung des dreitägigen Festes.Den Volksfest-Neulingen gab er mit auf den Weg: "Das Hefeweizen ist das beste Bier, das es gibt, aber es enthält viel mehr Alkohol als amerikanisches Bier. " Mit einem Bier stießen schließlich alle auf ein friedliches Fest an - und auf den Geburtstag von Edgar Knobloch. Es gab sogar ein Ständchen für den Bürgermeister.