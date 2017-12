Vermischtes Grafenwöhr

12.12.2017

1

0 12.12.2017

Weihnachtsbaum, Essen, Geschenke, Weihnachtsfeier, Adventsmarkt - das ist Weihnachten. Wirklich? Fiona reicht das nicht, Tim schon.

Eine "Weggemeinschaft"

Advent von A bis T

Gmünd. Für Fiona sind dies lediglich nette "Begleiterscheinungen". So überredet das Mädchen den Jungen immer wieder zur Suche nach Mehr, nach Tieferem. Aufmerksam verfolgte Groß und Klein das Predigtspiel "Was oder wo ist Weihnachten?". Unter diesem Thema stand der Familiengottesdienst am zweiten Adventssonntag in Gmünd, einfühlsam begleitet vom Kinderchor "Cantare et vivere".Zelebrant Ruhestandspfarrer Hans Bayer lud ein zur "Weggemeinschaft", um im gemeinsamen Beten, Singen und Besinnen Gott zu begegnen. Die Elemente der Liturgie gestalteten Kinder mit, so dass es eine recht bewegte Messfeier wurde. Sie stellten im Bußakt Menschen mit materiellem Überfluss solchen entgegen, die quasi nichts haben. Sie baten in den Fürbitten um Trost, Liebe, Licht, Kraft, Gnade, Spende, um ein Zuhause für alle Bedürftigen. Das zentrale Thema betreffend wurden Fiona Walberer und Tim Neubauer auf der Suche nach Weihnachten schließlich doch fündig.Die Schülerin Elisabeth Hausner war bemüht, anhand eines Lichtleins zu verstehen, was es mit Weihnachten auf sich hat: "Das Licht ist ein Zeichen für Jesus, der in einem Stall in Bethlehem geboren wurde..." Weihnachten ist immer dort, wo das Licht Jesu aufleuchtet, wo einer dem anderen hilft, einer den anderen tröstet, Menschen einander verzeihen, glauben und beten, sich in Liebe begegnen. Fiona brachte es als Quintessenz schließlich auf den Punkt: "Durch dieses kleine Licht, das uns sagt: ,Vergesst Jesus nicht!', wird mir klar, wo ich Weihnachten finde: Dort, wo Menschen in Liebe beisammen sind!""Die Kinder haben uns die Augen geöffnet, dass wir Weihnachten oft am falschen Ort suchen", bilanzierte der Geistliche Hans Bayer. In der Meditation nach der Kommunionfeier, buchstabierte Sophie Arnold den Advent von A bis T und setzte anstelle von Stress, Hektik und all dem vermeintlich Wichtigen auf die echten Werte. Ihre Folgerung: Türen und Herzen öffnen für das wahre Weihnachtsfest. Der kräftige Applaus war verdient!Priester Hans Bayer dankte Birgit Walberer und Corina Hausner-Anderson für ihre Bemühungen bei der Vorbereitung dieses gelungenen Gottesdienstes.