Vermischtes Grafenwöhr

03.01.2018

13

0 03.01.201813

Die Helfer vor Ort (HvO) brauchen ein neues Einsatzfahrzeug. Bis Mitte oder Ende diesen Jahres rechnet stellvertretender BRK-Bereitschaftsleiter Patrick Hößl damit, dass dieses Ziel erreicht werden kann. Einen weiteren Beitrag für das neue Auto der Helfer vor Ort leistete die Allianz Agentur Stümpfl. Alexander Stümpfl und seine Schwester Melanie Thurn übergaben dem engagierten HvO-Team eine Spende in Höhe von 500 Euro.

172 000 Kilometer hat der alte Skoda der Helfer vor Ort bereits auf dem Buckel und mittlerweile hat er auch schon mehrere Werkstattaufenthalte hinter sich. In solchen Fällen bleiben den Helfern vor Ort nur ihre Privatfahrzeuge als Ersatz. Rund 700 Einsätze hatten die HvO's von Grafenwöhr im Jahr 2017. Neben dem Stadtgebiet fahren sie dabei auch die Ortsteile, Kaltenbrunn, die Netzabergsiedlung und - bei Not am Mann - auch die Nachbarorte an.Dies wollen die Rotkreuzler künftig mit einem Ford-Kuga tun. Der dann wieder etwa 10 bis 12 Jahre halten müsse, berichtete HvO Jürgen Gebhardt. Patrick Hößl und sein Team freuen sich über die überwältigende Spendenbereitschaft. Besonders Spenden von Privatleuten in Höhe von 20 bis 500 Euro seien bisher eingegangen. Nun setzen die Helfer vor Ort noch auf die Firmen, um das neue Fahrzeug zeitnah bestellen zu können.Spenden für das neue Auto können an folgendes Konto bei den Vereinigten Sparkassen gerichtet werden: IBAN: DE 8975 3519 6002 4000 2832; BIC: BYLADEM1ESB, Kennwort: HvO Grafenwöhr.