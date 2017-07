Vermischtes Grafenwöhr

25.07.2017

24

0 25.07.201724

Einen schlechten Start mit Regen erwischten in diesem Jahr der Annamarkt und das Annafest am Kastenhaus. Aber auf Regen folgt Sonnenschein. Das war auch am Sonntagnachmittag so.

Feuerwehrvorsitzender und Kommandant Alexander Richter sollte Recht behalten. Während die Bedienung am Vormittag noch die nassen Bierbänke abwischte, sagte er im Brustton der Überzeugung: "Es wird schön!" Ab Mittag verebbte der Regen und das Wetter zum Annafest konnte gar nicht besser sein.Auch beim Annamarkt kamen sowohl Fieranten als auch Besucher auf ihre Kosten. Wer ein wenig Geduld aufbrachte, konnte bei sonnigen Abschnitten einen Marktbummel machen. Wenngleich am Vormittag die Käufer sehr spärlich und mit Regenschirmen kamen (wir berichteten), sah es am Nachmittag völlig anders aus. Das Angebot war gemischt: Bekleidung, Handtaschen und Dekorationsartikel. Auch verschiedene Holzgegenstände gab es zu entdecken. Und wer sich schon mal für das nächste Volksfest-Outfit umschauen wollte, wurde nicht enttäuscht. Kinder freuten sich über Eis und einen Zauberer, der mit flinken Fingern die schönsten Luftballon-Tiere entstehen ließ.Die Gäste, die der Einladung der Feuerwehr zum Kastenhaus gefolgt waren, ließen es sich dort richtig gut gehen. Sie stillten ihren Hunger mit Grillspezialitäten, Käse, Brezen, Fischsemmeln und Zwiebelkuchen. Wer es lieber süß mag, hatte die Qual der Wahl bei den selbst gebackenen Kuchen der Mitglieder des Spielmannszuges. Dazu servierte die Stadtkapelle Kemnath am Nachmittag unter der Leitung von René Bauer flotte Märsche und Schlagermusik. Melanie Kappl zauberte einigen Kindern bunte Gesichter auf die Haut. Andere tobten sich am Spielplatz beim Stadtweiher aus.___Weitere Informationen im Internet: