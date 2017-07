Vermischtes Grafenwöhr

20.07.2017

Das Alte Forsthaus schreibt neue Geschichte. Architekt Reinhold Krausch hat mit seinem Planungsbüro "m3plan" ein Grafenwöhrer Schmuckstück wieder zum Leben erweckt. "Eine Verschönerung des Ortsbildes und der Erhalt qualifizierter Arbeitsplätze", lobte Bürgermeister Edgar Knobloch bei der offiziellen Eröffnung des Hauses an der Alten Amberger Straße.

"Da Schnell und das Schöi, kinna niat miteinander gai", lautet ein altes Oberpfälzer Sprichwort. Der Architekt und seine Handwerker haben diesen Spruch widerlegt. Exakt sechs Monate nach dem Baubeginn feierte das Team die Eröffnung des "wunderschönen Gebäudes", wie Knobloch schwärmt.Im Dezember 2016 hatte der Chef des Planungsbüros das Alte Forsthaus von der Stadt erworben. Im Januar diesen Jahres war Baubeginn, im Februar das Richtfest und nun hat das Planungsbüro bereits die Räume im Erdgeschoss bezogen. Die geräumige Wohnung im Ober- und Dachgeschoss ist kurz vor der Fertigstellung.Ein enormer Einsatz war in den sechs Monaten notwendig, um das um 1855 erstellte Gebäude und nach dem Bombenangriffen 1945 zum Teil abgebrannte Haus wieder in den Urzustand zu versetzen. Es musste der mit Lindan belastete Dachstuhl komplett ersetzt werden, es wurden Innenwände herausgenommen, Unterzüge in das dreigeschossige Haus eingebaut sowie Wände im Trocken- und Nassbau ergänzt. Gänzlich wurde der Innen- und Außenputz ersetzt. Elektro-, Wasser- und Heizungsinstallation galt es zu erneuern. Sandsteinspezialisten legten die alten Fensterlaibungen frei und ergänzten auch das Sandsteingesims, welches dem Haus wieder sein prägendes Aussehen gibt. Freigelegt und saniert wurden auch die alten Granitböden und Treppen. Mit Eichenfenstern, Spaltholzwänden und -türen, Holzböden, Glas und Backstein-Sichtmauerwerk wurden im Bürogeschoss Altes und Modernes zusammengeführt.Mit Stolz präsentierte Krausch seinen Gästen das gelungene Werk, diese waren begeistert von der Qualität. Knobloch hob den Zugewinn für Grafenwöhr heraus und gratulierte mit einem geschnitzten Stadtwappen. Er freute sich auch, dass der bisher im Forsthaus untergebrachte Flohmarkt des Bürgervereins ein neues Domizil in der Nähe gefunden hat. Die Waldweihnacht des Bürgervereins kann auch weiter im Garten des Alten Forsthauses stattfinden, ebenso wurde die von den Senioren angelegte Bocciabahn erhalten.