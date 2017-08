Vermischtes Grafenwöhr

04.08.2017

Ist es Fluch oder Segen? Reingestellt und geteilt werden vielerlei Bilder und Texte, die manchmal durchaus nützlich sein können. Wenn sich dort jemand aber mit einer Zerstörungswut oder was auch immer es sein sollte, brüstet, ist es einfach nur pure Dummheit.

Es geht um eine uralte massive Holzbank, die fast schon beim Sperrmüll gelandet wäre. "Aber es hängen für mich viele Erinnerungen daran, wie ich mit der Familie und mit Freunden dort zusammengesessen bin", erzählt Angelika Berlinski. Deshalb habe sie das Erinnerungsstück auf einen Hänger laden und in ihrem naheliegenden Wald aufstellen lassen. Falls den Spaziergängern die Puste ausging, könnten diese sich auf der Bank ausruhen und wieder neue Kräfte sammeln...Doch das ging bis vor kurzem nicht mehr, denn die Bank war plötzlich nicht mehr auf ihrem alten Platz. "Den Täter hatten wohl überschüssige Kräfte oder eine Art Zerstörungswut gepackt und die Ruhebank den Steilhang hinunter geworfen, wo sie fünf Meter tiefer gelandet ist", vermutet Berlinski. Die Polizei wurde eingeschaltet und begutachtete die Lage. Eine Tätersuche war unnötig, denn dieser stellte sich quasi von selbst via "Snapchat". Als Strafe musste er die Bank auf dem unwegsamen Gelände wieder hinaufschleppen, was einem "Knochenjob" gleichkam. Gesagt, getan. Doch lange stand die Bank nicht auf ihren ursprünglichen Platz. "Jetzt ist sie seit Tagen spurlos verschwunden; so wie das Video auf "Snapchat", teilte Berlinski mit. Und nun ist es kein "Dummerjungenstreich" mehr, sondern Diebstahl!