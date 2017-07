Vermischtes Grafenwöhr

16.07.2017

"Als Aufbruch aus dem Leben des Alltags heraus, hin zu Gott" bezeichnete Stadtpfarrer Bernhard Müller das Pilgern. Zum 35. Mal zogen die Grafenwöhrer zu Fuß auf den Barbaraberg. In der Bahnhofssiedlung startete der Weg über die Kollermühle, Bärnwinkel, Grub und Pichlberg hin zum "heiligen Berg" bei Speinshart.

Stadtpfarrer Müller, Gemeindereferentin Christine Gößl, Praktikant Christian Glaser und Bernhard Greiner sprachen die Gebete und stimmten die Lieder an. Nach einem trockenen Start mussten die Pilger teilweise "gut beschirmt" ihren Weg gehen, der Regen hielt auch die Radgruppe von ihrer Fahrt ab.Eine Gebetsstation legten die Wallfahrer in der Kapelle in Bärnwinkel ein. Mesnerin Waltraud Bräutigam öffnete in Pichlberg die Kapelle und das Gemeindehaus zur Rast. Prior Pater Benedikt Schuster vom Kloster Speinshart empfing die Grafenwöhrer mit der Fahne der Barbarabruderschaft.Weitere Pfarrangehörige waren mit dem Bus und dem Auto zur Messe auf den Berg gekommen. Darunter auch Monsignore Karl Wohlgut und Kreisheimatpflegerin Leonore Böhm.