Vermischtes Grafenwöhr

15.12.2017

21

0 15.12.201721

Bernhard Kraus baut seit über 35 Jahren Krippen. Anfangs ist es ein Hobby, inzwischen bekommt er große Aufträge - zum Beispiel von der Burg Wernberg.

Nein, es ist nicht die Werkstatt vom Weihnachtsmann, aber hier entstehen auch Werke, die an den Festtagen für Stimmung sorgen. Über 3000 Krippen hat Bernhard Kraus schon gebaut und in diesem Jahr kamen wieder um die 500 dazu. "Früher haben meine Frau und ich teilweise zwischen 700 und 750 Krippen jährlich gemacht", erzählt er. Begonnen habe die Leidenschaft für das Heimwerken schon in der Grundschule. "In Kohlberg hatten wir einen Werkraum. Da habe ich viel Zeit verbracht", erinnert sich der 63-Jährige. Nach der Schulzeit arbeitete er unter anderem als Porzellanmaler, Staplerfahrer und Lastwagenfahrer. Zum Krippenbauen kam er über einen Umweg."Ein Arbeitskollege hat mich irgendwann angesprochen, ob ich ihm nicht ein Vogelhäuschen bauen will, weil seine Töchter gerne die Vögel im Garten beobachten wollen. Das habe ich dann gemacht", erzählt Kraus. Von diesem Werk war sein Kollege so begeistert, dass er Kraus um den Bau einer Krippe bat. "So bin ich dann dazu gekommen, weil das hat sich rumgesprochen unter den Kollegen. Ich habe mir dann zu Hause meine kleine Werkstatt eingerichtet." Bald kamen auch Familie, Freunde und Nachbarn auf Kraus zu. 1990 eröffnete er zusammen mit seiner Frau einen kleinen Laden in Kohlberg, in dem er die Krippen verkaufte. Sieben Jahre lang haben die beiden das Geschäft geführt. Jahre später zerbrach die Ehe, Kraus zog es über Wernberg nach Grafenwöhr, wo er heute mit seiner Lebensgefährtin wohnt.Krippen baut er weiterhin und hat sich einen guten Ruf erarbeitet. "Ich will mich nicht selbst loben, aber man müsste schon ein Stückchen fahren, um etwas Ähnliches zu finden." Und seine Arbeit wird wertgeschätzt. Für die Burg Wernberg gestaltete er die Krippe im Stile der Burg. Manche seiner Werke gehen auch ins Ausland, zum Beispiel nach Österreich. Dabei setzt er auf eine einfache Formel. "Ich trimme die Krippen auf alt und sie sind sehr robust", erklärt Kraus und hebt eines seiner Werke am Dach nach oben. Er verwendet einen Lack, damit die Krippen diesen speziellen Glanz bekommen und kälteresistent werden. Doch davor stehen viele andere Schritte."Meine erste Frage richtet sich immer danach wie groß die Figuren sind. Die Krippe muss ich schließlich im passenden Verhältnis bauen", erklärt er. Wenn das Grundgerüst der Krippe steht, geht es an die Feinarbeit. In mühevoller Kleinstarbeit feilt, sägt und stanzt Kraus Muster in die Wände der Krippen oder fügt Fenster ein. Gewissenhaft haucht er seinen Kripen mit Moos, Rinde oder Kokosfasern dann Leben ein. "Kokosfasern eignen sich sehr gut zur Dekoration. Ich bekomme sie geflochten in Zöpfen", erläutert er. Überhaupt ist seine Werkstatt voll mit Eimern, in denen sich Moos, Rinde, Seegras und andere Materialien finden. Darunter auch ein ganzer Behälter voller Stiele von Speiseeis. "In Hälften gebrochen und übereinander gelegt, ergibt sich eine wunderbare Ziegeloptik für das Dach."Auffällig ist allerdings, dass die meisten Krippen die gleiche Szene zeigen. "Ich bin ein Freund der klassischen Krippenszene. Die heilige Familie und vielleicht ein paar Schafe. Ich brauche keine große Krippenlandschaft, die an ein Eisenbahnmodell erinnert." Ausnahmen sind alte Bauten, wie die Burg Wernberg, die er gerne nachbaut. "Alte Gebäude faszinieren mich. Beim Nachbauen merke ich erst, was für eine Leistung die Menschen damals erbracht haben", erzählt Kraus. Für eine Krippe normaler Größe braucht er etwa einen Tag, wobei manche Bauteile über Nacht trocknen oder härten müssen.Kraus ist ideenreich und hat für viele Probleme eine Lösung parat, die er in seiner Werkstatt umsetzen kann. Diese ist ein ehemaliger Heizkeller und gerade groß genug für seine Arbeit. Die Krippen bestehen aus Holz, Kork und Putz. Bei der Markisenkrippe für die Burg Wernberg hat er sich an einem Foto orientiert und daraus die Größenverhältnisse berechnet. Das ganze Jahr über verbringt Kraus mit dem Krippenbauen. Vor Weihnachten werde es zwar immer etwas mehr, aber er kenne auch Menschen, die eine Krippe das ganze Jahr über im Wohnzimmer stehen lassen. Im kommenden Jahr will er aber etwas langsamer machen - aus gesundheitlichen Gründen.