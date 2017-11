Betrunken im Auto

Vermischtes Grafenwöhr

28.11.2017

Die Eschenbacher Polizei hat ein hartes Wochenende hinter sich. Neben anderer Fälle (wir berichteten) beschäftigte eine Reihe von Trunkenheitsfahrten die Beamten. Bei einer steht fest, dass der Fahrer betrunken war, obwohl die Polizei noch nicht weiß, wer denn am Steuer saß.

Am frühen Samstag gegen 1 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung in der Alten Amberger Straße in Grafenwöhr den Fahrer eines japanischen Kleinwagens. Die Polizeibeamten stellten im Gespräch sofort eine intensive Alkoholfahne fest. Der angezeigte Wert beim 30-jährigen Fahrer war eindeutig. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme, stellten den Führerschein sicher. Wegen Trunkenheit im Verkehr läuft nun bei der Staatsanwaltschaft in Weiden eine Anzeige.Ebenfalls in der Alten Amberger Straße hielten die Beamten um 2.20 Uhr erneut ein Auto an, und wieder roch der Fahrer nach Alkohol. Das Messgerät zeigte einen Wert im Grenzbereich an. Die Beamten stellten den Schlüssel des 21-Jährigen sicher und übergaben ihn der Ehefrau zur Aufbewahrung. Nur gut eine halbe Stunde später, um 2.55 Uhr, kontrollierte eine Streife in der Neuen Amberger Straße in Grafenwöhr einen Ford Focus. Auch hier stellten die Beamten Alkoholgeruch beim 19-jährigen Fahrer fest. Das Messgerät bestätigte die Spürnasen der Beamten. Sie stellten das Auto und den Führerschein sicher. Gegen den Fahrer läuft ein Bußgeldverfahren.Etwas komplizierter entwickelte sich am Sonntag gegen Mitternacht das Geschehen in Oberbibrach auf der NEW 14. Ein Zeuge hatte die Polizei auf einen Kia im Straßengraben und Personen im Umfeld hingewiesen. Die Streife traf einen 31-Jährigen aus dem thüringischen Eisfeld und seine 26-jährige Freundin aus dem westlichen Landkreis Neustadt an. Beide behauptete, der jeweils andere sei gefahren - und beide waren erheblich alkoholisiert.Die Staatsanwaltschaft ordnete Blutentnahmen und die Sicherstellung des Autos samt Bekleidung der Verdächtigen zur Spurenauswertung an. Nachdem sich im Zuge der Ermittlungen der Verdacht auf den Besitz von Betäubungsmitteln ergab, durchsuchten die Beamten auch die Wohnung des Paars. Die Ermittlungen zur Aufklärung werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Hinweise erbittet die Polizei, Telefon 09645/92040.