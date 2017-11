Vermischtes Grafenwöhr

28.11.2017

Ein neunjähriger Junge ist am Montagabend in der Alten Amberger Straße über die Straße gelaufen, ohne auf den Verkehr zu schauen, und wurde von einem Auto angefahren. Der Bub kam mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Laut Polizeibericht erfasste am Montag gegen 17.45 Uhr ein 38-Jähriger mit seinem Auto ein Kind, das die Straße überquerte. Der Junge war dunkel gekleidet und rannte über die Straße zu seinem Vater und seiner Oma, ohne auf den Verkehr zu achten. Der Fahrer konnte zwar noch bremsen, es gelang ihm aber nicht, den Zusammenstoß zu verhindern.Das Kind zog sich bei dem Verkehrsunfall mittelschwere Verletzungen zu und wurde von Rettungssanitätern in ein Krankenhaus gebracht.Die PI Eschenbach ermittelt nun in Absprache mit der Staatsanwaltschaft, inwieweit dem Fahrzeugführer ein Tatvorwurf der Fahrlässigen Körperverletzung gemacht werden kann.