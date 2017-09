Vermischtes Grafenwöhr

Gleich drei Auszubildende und eine neue Altenpflegerin kann das Seniorenheim Hammergmünd zum Anfang September begrüßen. Die Hälfte der "Neuen" sind in Gmünd aber bereits "alte Hasen".

Beste Stimmung herrschte bei der Begrüßung im Seniorenheim Hammergmünd. Kreisgeschäftsführer Franz Rath freute sich, dass das Gmünder Heim in Bezug auf Azubis "so richtig zuschlagen" konnte. Froh darüber ist auch Pflegedienstleiterin Melanie Gundel, vor allem auch, weil mit der Altenpflegerin Petra Vatter zudem eine neue Fachkraft gewonnen werden konnte.Nach rund zehn Jahren Berufstätigkeit im Gmünder Heim, in dem Stefan Schösser in Pflege und Betreuung der Bewohner eingesetzt war, entschloss er sich, zwei Jahre die Schulbank zu drücken. Der "Spätberufene" will dann das Altenpflegeexamen ablegen. Das gleiche Ziel verfolgen die Altenpflegehelferin Carina Koppmann aus Dürnast, die bereits seit einem Jahr in Gmünd arbeitet, und Laura Gebhard aus Pressath.Rath, Gundel, die stellvertretende Einrichtungsleiterin Martina Günther und für die Bereichsleitung Gabriele Springer überreichten zur Begrüßung Blumen an die Damen und Wein an den Herren. Rath wies noch auf einen wichtigen Termin für die Auszubildenden hin: Am 5. Oktober findet in Fürth ein Begrüßungstag für alle Azubis des Bayerischen Roten Kreuzes statt. Er versprach einen Tag mit Überraschungen.