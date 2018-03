Vermischtes Grafenwöhr

13.03.2018

10

13.03.2018

Es geht mit großen Schritten in Richtung Ostern. Nun erfreut auch der reichlich mit Eiern geschmückte Osterbrunnen am Sudhaus wieder die Grafenwöhrer. Verantwortlich dafür ist seit einigen Jahren der Heimatverein.

Auch heuer hat die Arbeitstruppe des Heimatvereins Hand angelegt, Eier ausgetauscht und erneuert, damit der Osterbrunnen wieder in voller Pracht erstrahlt. Vorstand Willi Buchfelder und Kassier Willi Gottschalk bedankten sich bei den Helfern, die dazu beigetragen haben, den Sudhausbrunnen österlich zu schmücken.Ein weiteres Highlight auf dem Weg in den Frühling ist der traditionelle Ostermarkt am Sonntag, 18. März im Museum. Von 12 bis 18 Uhr gibt es im Innenhof des Kastenhauses und im angrenzenden Stadtpark kunsthandwerkliche Osterwaren wie Kerzen, Dekoration oder Schmuck im Angebot. Kinder können ihre eigenen Osterkerzen basteln. Der Eintritt ist frei.