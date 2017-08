Eistüte in Grafenwöhr beschädigt

03.08.2017

Es müssen wohl eher Kuchenliebhaber gewesen sein. Lust auf Eis hatten die Randalierer vermutlich nicht. Wer sonst könnte der 130 Zentimeter großen Deko-Eistüte vor einer Eisdiele in der Alten Amberger Straße etwas zuleide tun?

Unbekannten war das Plastik-Eis am Sonntagmorgen um 3 Uhr aber offensichtlich ein Dorn mit Sahnehäubchen im Auge. Sie brachen die Tüte von der Bodenplatte ab und schleppten sie in Richtung Kolpingstraße. In den Büschen vor dem Jugendheim fristete die ramponierte Waffel mit Eis-Krone ihr trauriges Dasein, bis es gefunden wurde. Jetzt muss die Eisdiele erst einmal ohne ihren riesigen Sahnetraum auskommen.Den Schaden schätzte die Polizei auf 500 Euro. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 09645/92040 oder Telefon 09641/91200 entgegen.