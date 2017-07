Fehler beim Abbiegen an der B299

26.07.2017

Bei einem schweren Unfall sind am Mittwochmorgen vier junge Menschen verletzt worden, nachdem ein Peugeot frontal in einen VW Polo gekracht war. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden von insgesamt 9000 Euro.

Gegen 8 Uhr waren drei Jugendliche im roten Peugeot auf dem Schulweg in Richtung Grafenwöhr. Zur selben Zeit wollte ein 17-Jähriger mit seinem Polo auf dem Weg zur Ausbildungsstelle aus der Steinfelser Straße in die Bundesstraße Richtung Amberg einfahren. Er übersah den Peugeot und es kam zum Frontalzusammenstoß. Alle vier Beteiligten verletzen sich leicht, Ersthelfer kümmerten sich, bis der Rettungsdienst eintraf und die Verletzten ins Klinikum brachte.Die Feuerwehren aus Hütten und Kaltenbrunn sperrten die B299 bis zum Abschleppen der Autos für etwa eineinhalb Stunden komplett und leiteten den Verkehr durch Hütten um. Außerdem mussten die Einsatzkräfte die vielen Trümmerteile und den auslaufenden Kraftstoff beseitigen. Die Straßenmeisterei stellt Ölwarnschilder auf und begrenzte die Geschwindigkeit vorübergehend auf 70 Stundenkilometer.