Vermischtes Grafenwöhr

15.09.2017

Dass die vier Feuerwehren der Stadt Grafenwöhr die Leistungsprüfung zur Technischen Hilfeleistung gemeinsam ablegen, ist nichts Neues. Zusammen mit den Speinshartern, der Patenwehr der Grafenwöhrer, ist das aber ein Novum.

Grafenwöhr/Speinshart. Miteinander machten sich die Wehren aus Grafenwöhr, Speinshart und Gößenreuth an den Leistungstest und waren erfolgreich. Die 15 Prüflinge bewiesen einen guten Ausbildungsstand, eine tolle Zusammenarbeit und breites Fachwissen. Bei der Leistungsprüfung mussten die Teilnehmer unter anderem mit der Rettungsschere umgehen und eine Unfallstelle absichern. Zudem mussten die Prüflinge Fachwissen aus dem Bereich Gerätekunde vorweisen.Das Schiedsrichtergespann um Kreisbrandinspektor Wolfgang Schwarz, Kreisbrandmeister Gerald Wölfl sowie Grafenwöhrs Ehrenkommandant Hans Pappenberger war zufrieden mit der Leistung der Feuerwehrler. Gekommen war auch der neue Kreisbrandmeister, Reiner Kopp.Besonders erfreulich war die Tatsache, dass sich zwölf Teilnehmer das erste Mal der Leistungsprüfung unterzogen. Die Grafenwöhrer Ausbilder um Kommandant Alexander Richter, zweitem Kommandant Carsten Englhardt und den Gruppenführern Markus Pfosch und Christian Müller hatten alle Prüflinge in zahlreichen Übungen seit Anfang August auf den Test vorbereitet. In zwei Gruppen legten folgende Teilnehmer die Leistungsprüfung ab: Aus Speinshart absolvierten die Stufe HL1 Kommandant Christian Höllerl, zweiter Kommandant Andreas Stadler, Philipp Seitz, Felix Steinkohl, Stefan Sollner, Sebastian Sollner, Stefan Neubauer, Tobias Traßl, Christian Felber, Sebastian Müller und Johann Meyer.Aus Gößenreuth erreichte zweiter Kommandant Andreas Kausler Stufe 3, Kommandant Siegfried Regner und Julia Regner Stufe 2 sowie Michael Regner Stufe 1. Daniel Kammerer aus Grafenwöhr absolvierte Stufe 2. Nach getaner Arbeit sorgten Ehrenmitglied Werner Schreml, Jürgen Schreml, Christian Simon und Wolfgang Pappenberger für die Stärkung der Prüfungsteilnehmer.