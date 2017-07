Vermischtes Grafenwöhr

03.07.2017

9

0 03.07.2017

Besuch aus der österreichischen Partnerstadt Grafenwörth war am Wochenende in Grafenwöhr zu Gast. Auf der Heimreise vom Urlaub machten der Obmann des Vereins für Heimatforschung Grafenwörth, Fritz Ploiner (Dritter von rechts), und seine Frau Agnes Halt in der Oberpfalz. Willi Buchfelder, Vorsitzender des Grafenwöhrer Heimatvereins, führte sie durch das Kultur- und Militärmuseum. Besonders beeindruckt waren die Gäste von der nachgebauten Micky-Bar und dem Elvis-Flügel. Das Fazit der Besucher: "Die Ausstellung im Museum ist interessant und umfangreich. Wir haben eine Menge Neues über Grafenwöhr gelernt." Bild: abu