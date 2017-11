Vermischtes Grafenwöhr

28.11.2017

Einen kommunalen Sheriff wird es in Grafenwöhr auch künftig nicht geben. "Raubritter wie in der Nachbarstadt Eschenbach brauchen wir nicht", fasst CSU-Fraktionssprecher Gerald Morgenstern eine lebhafte Stadtratsdebatte über einen Antrag der Freie-Wähler-Stadtratsfraktion zusammen. Schließlich gibt es noch eine überraschende Wendung.

Truppenübungsplatz Die Bedeutung des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr als modernstes Übungsgelände außerhalb der Vereinigten Staaten unterstreicht die US-Armee mit gewaltigen Bauvorhaben. So soll ab 2018 ein "Vehicle Maintenance Shop" entstehen, der Lager- und Instandhaltungskapazitäten für Material und Gerät schafft. Mit dem Vorhaben möchte die US-Seite auch unnötige Truppenbewegungen reduzieren.



Das weitere Projekt "Support Center" dient der Verbesserung der Schulungseinrichtungen für den Übungsbetrieb. Die Gesamtinvestitionen schätzt die Landesbaudirektion Bayern auf circa 50 Millionen Euro.



Mit den Baumaßnahmen verbunden sind erhebliche Flächenversiegelungen. Bestandteil des Projekts ist deshalb eine Kompensationsstrategie für das "Schutzgut Boden", wie es in einer Mitteilung der Planungsbehörde heißt. Großflächige Ausgleichsmaßnahmen sind ebenso geplant wie Renaturierungen und die qualitative Verbesserung von Waldböden und Böschungen.



Dazu dienen das Waldumwandlungsverfahren und die Umweltverträglichkeitsprüfung des Großprojekts. Im Rahmen des Kenntnisgabe-Verfahrens war auch die Stadt Grafenwöhr zu hören. Unter der Maßgabe der Fachstellen-Vorgaben und der Einbeziehung der Stadtwerke Grafenwöhr zur Überwachung des "Schutzgutes Wasser" gab es im Gremium keine Einwände.



Ein Dauerbrenner ist das Thema des Militärverkehrs durch das Stadtzentrum. Beim Tagesordnungspunkt Wünsche und Anregungen sah Gerald Morgenstern Handlungsbedarf bei der Verkehrslenkung, "weil immer wieder Militärfahrzeuge im Stadtzentrum stranden". Er hielt eine Überprüfung der Verkehrsbeschilderung für zweckmäßig und stellte auch für einige Straßen Überlegungen für eine Tonnage-Begrenzung an. Josef Neubauer verwies auf die Zuständigkeit der Verkehrskommandantur und forderte das Militärkommando dazu auf, die Routenplanung so zu gestalten, dass sich niemand mehr verfahren könne.



Bürgermeister Edgar Knobloch sprach zum Schluss des öffentlichen Teils der Sitzung in der Volksschule rückblickend von einer guten Bürgerversammlung. Er versprach, die Anregungen und Anträge zeitnah zu behandeln. (do)

Schon lange stört Stadtrat Thomas Schopf die lockere Handhabung städtischer Verordnungen und Anordnungen. "Mit Bußgeldern belegte Satzungen und Verordnungen sind für die Katz', wenn nicht kontrolliert wird", findet der FWG-Vertreter. Anordnungen allein helfen gar nicht, so seine Beobachtungen. Darauf zu hoffen, dass ein Bürger den anderen im Rathaus oder bei der Polizei anschwärze, diene nicht dem Frieden in der Stadt.Es sei auch nicht die oberste Priorität der Polizeibeamten, laufend das Einhalten städtischer Verordnungen zu kontrollieren. Für Thomas Schopf Grund genug, diese Aufgabe einem zivilen Kontrolleur in städtischen Diensten mit freier Arbeitseinteilung zuzuordnen. Zur Finanzierung dieser speziellen Halbtagsstelle im Bereich des Ordnungsamtes empfahl der Fraktionssprecher, die zu erwartenden Verwarnungsgelder und Bußgeldeinnahmen zu verwenden.Die Reaktion der Stadtratskollegen war heftig. "Wir brauchen keinen Schutzpolizisten, es genügt der Kontaktbeamte der Polizei", fand CSU-Mann Gerald Morgenstern. Derzeit sorge ein solches Raubrittertum in Eschenbach für Unverständnis, wusste Morgenstern, und sein Fraktionskollege Josef Neubauer pflichtete bei: "Kasse machen ist nicht unser Ding." Auch SPD-Sprecher Thomas Weiß hielt einen Kontrolleur für überflüssig. Es genüge der Kontaktbeamte der Polizei. Das wäre ein erhebliches Misstrauensvotum gegenüber dem Bürger, begründete Klaus Schmitsdorf seine Ablehnung. Differenzierter sah die Entwicklung Thomas Mayer. "Auf meinen Dienstwegen als Postbeamter vermisse ich oft die Einhaltung der Räum- und Streupflicht." Deshalb mahnte er zu mehr Kontrolle. Das wäre eine klassische Aufgabe des Ordnungsamtes auch ohne Personalmehrung.Bürgermeister Edgar Knobloch verwies auf Kommunen vergleichbarer Größe. Auch dort baue man eher auf die Vernunft der Bürger, ohne gleich mit hauptamtlichen Kontrolleuren ein Instrument des Misstrauens aufzubauen, bemerkte der Rathauschef. Das bedeute jedoch keine Untätigkeit des Ordnungsamtes. "Auch wenn's den Leuten nicht auffällt, es wird kontrolliert." Gleichzeitig würdigte Knobloch die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Polizei. Ein hauptamtlicher ziviler Ordnungshüter sei deshalb überflüssig. Von der Einheitsfront der Gegner zeigte sich Thomas Schopf sichtbar beeindruckt. "Wenn das so ist, zieht die FWG-Fraktion den Antrag zurück." Damit erübrigte sich auch eine Abstimmung.