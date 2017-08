Vermischtes Grafenwöhr

09.08.2017

Darauf warten die Städte Grafenwöhr und Eschenbach schon lange: Endlich wird die Staatsstraße 2168 saniert.

Grafenwöhr/Eschenbach. Das Staatliche Bauamt Amberg-Sulzbach will die Maßnahme auf dem 3,4 Kilometer langen Teilstück zwischen Ortsausgang Grafenwöhr und Anschluss Netzaberg so weit wie möglich noch bis zum Ende der Ferien abschließen. Den 900 000-Euro-Auftrag mit zwei Abschnitten hat sich die Firma Markgraf aus Bayreuth gesichert.Laut Baudirektor Gerhard Kederer geht mit dem Projekt ein langgehegter Wunsch der Städte Grafenwöhr und Eschenbach in Erfüllung. Die Fahrbahn weise teilweise tiefe Spurrillen auf, in denen das Wasser stehen bleibe. "Es besteht Aquaplaninggefahr", berichtet der Abteilungsleiter im Bauamt.Der zweite Schritt des Vorhabens erstreckt sich auf die Deyerling-Kreuzung in Grafenwöhr und kostet knapp 100 000 Euro. Die schwache Querneigung der Fahrbahn müsse verbessert werden, damit das Wasser schneller rauslaufe, sagt Baudirektor Kederer.Bürgermeister Edgar Knobloch berichtet von acht bis neun Zentimeter tiefen Spurrillen im Bereich der Ampeln. Sobald die Autos bei Grün anfahren, spritze das Wasser auf den Gehsteig, wo die Passanten stehen. Der Rathauschef ist daher sehr dankbar, dass im Zuge der Baumaßnahme dieses Übel abgestellt werde. Im Frühjahr begännen dann die Arbeiten für den Kreisverkehr, kündigt Knobloch an.