10.01.2018

Nach 46 Jahren endet die "Ära Dobmann" in Gmünd. Karl Dobmann stand 31 Jahre lang an der Spitze der Feuerwehr und weitere 15 Jahre Herbert Dobmann. Nun steht Herbert Dobmann nicht mehr zur Wahl. Auch bei den anderen Ämtern gibt es Veränderungen.

Gmünd. Neben den Neuwahlen wurde bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Gmünd im Haus der Vereine zurückgeblickt. Etwas wehmütig bedankte sich Herbert Dobmann bei dem Vorstand sowie bei Bürgermeister Edgar Knobloch und seinem Vorgänger Helmuth Wächter für die gute Zusammenarbeit, bevor er das Zepter aus der Hand gab. Als neuen ersten Vorsitzenden wählten die Anwesenden Tobias Schatz. Frisch im Amt sind auch Marco Schiener als Schriftführer sowie Jugendleiter Richard Biersack als Kassier und Alexander Suttner als Stellvertreter bei der Jugend.Rudolf Dobmann wurde als zweiter Vorsitzender in seinem Amt bestätigt - genauso wie die beiden Kassenprüfer Josef Neubauer und Georg Arnold. Sabrina Krauß, Jürgen Wegmann und Herbert Dobmann standen auf eigenen Wunsch hin nicht mehr zur Wiederwahl.Vor den Wahlen blickte Dobmann auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres zurück. Der Florianstag fand 2017 in Gmünd statt. Neben dem eigenen Gartenfest und der Nikolausfeier wurden die Feste in Mantel, das Schützenfest in Hütten und die Kirchweih in Dießfurt besucht. Präsent war die Gmünder Feuerwehr auch beim Neujahrsempfang der Stadt, beim Kassieren für das Deutsch-Amerikanische Volksfest und beim Volkstrauertag. Außerdem gab es 17 runde Geburtstage, zu denen gratuliert wurde. Die Feuerwehrler prüften die beiden Spielplätze und nahmen sie mit dem Ergebnis "ohne Mängel" ab. Dass die Floriansstube auch vom TSV genutzt wird, sei problemlos. Dobmann erinnerte auch an den im letzten Jahr verstorbenen Peter Kaiser: Für ihn nicht nur der Kassier, sondern ein Kumpel."Bei Beerdigungen von Feuerwehr-Mitgliedern gibt es eine neue Regelung. Die Feuerwehr übernimmt das Tragen des Sarges nicht mehr. Es wird auch keine Grabrede mehr geben", informierte Dobmann, der auch die alte Fahne ansprach. Es werde überlegt, diese zu reparieren. "Die Gmünder Feuerwehr ist fast ein mittelständisches Unternehmen mit seinen drei Gebäuden. Es läuft mustergültig", lobte Bürgermeister Edgar Knobloch. Auch die Vorstandsübergabe sei reibungslos gelaufen. "Herbert Dobmann ist mit Leib und Seele dabei gewesen. Ich kann den Dank an ihn nur zurückgeben, denn er hat mich an die Hand genommen und mich eingewiesen, da ich von der Feuerwehr keine große Ahnung hatte. Jetzt gibt es mit dem Wechsel keine Untergangs-, sondern eine Aufbruchsstimmung. Die neue Mannschaft wird der Feuerwehr gut tun", ist sich Knobloch sicher.