06.03.2018

Ein turbulentes Jahr liegt hinter der Schützengesellschaft Falkenhorst Hütten. Gaumeisterschaften, Sparkassenschießen und Stadtmeisterschaften - es gibt viele Gründe, stolz auf die Mitglieder zu sein.

Gute Teiler

Saubere Kasse

Hütten. Stolz ist Sportleiter Stefan Brändl vor allem auf die Ergebnisse der LG Gaumeisterschaft. Zwei erste und einen zweiten Platz holten sich die Schützen im Aufgelegt Schießen. Auch das Ergebnis von Hans Biersack kann sich sehen lassen: Er qualifizierte sich sogar für das Bezirksschießen in Höhenhof.Die Ergebnisse der Stadtmeisterschaft im Luftgewehrschießen und der Vereinsmeisterschaft können sich sehen lassen. Ein Höhepunkt des Vereinsjahres war für Brändl das Schützenfest. Neuer Schützenkönig wurde dabei er selbst mit einen Teiler von 28,9, auf dem zweiten Platz landete Hans Biersack (183,75-Teiler. Titelverteidigerin und neue Schützenliesl wurde Anni Stümpfl mit 290,4-Teiler. Jungschüztenkönigin wurde Emilia Schmidt (264,4-Teiler). Jugendleiter Sebastian Ludwig richtete lobende Worte an die Schützen: "Seit Beginn meiner Ära hatte ich noch nie so engagierte Jugendliche. Sie helfen immer und sehen, was zu tun ist." Die Motivation stimme und die Leistungen gehen in die richtige Richtung. "Und sie übernehmen selbst in jungen Jahren Verantwortung", fuhr Ludwig fort.Als Beispiele führte er die Fahnenträger an und nannte Ausschank, Bedienung, Ab- und Aufbau bei Festen sowie das Austeilen von Einladungen. Bei der Stadtmeisterschaft wird die Jugend mit eingebunden. "Bei der Vereinsmeisterschaft und dem Schützenfest lernen sie, welche Aufgaben auf sie zukommen", erklärte der Jugendleiter. Besonders wichtig dabei sei Eigenverantwortung, Teamgeist und HilfsbereitschaftElisabeth Werner berichtete über das Schützenfest mit Königsproklamation und vielen weiteren Schießabenden. Lobend zu erwähnen ist die gute Organisation des Schützenfests. Zudem kündigte Werner das jährliche Wellnesswochenende und eine Fahrt in den Nürnberger Zoo an. Anschließend verlas Kassenführer Stefan Brändl seinen Bericht.Im Laufe des vergangenen Jahres ergab sich ein kleines Minus, dennoch stehe der Verein immer noch auf gesunden Füßen. Rudi Prölß und Hans Reichel prüften die Kasse und bestätigten eine saubere Kassenführung. Einen Verlust musste die Schützengesellschaft hinnehmen. Erster Schützenmeister Robert Friedrich trat zurück. Doch das ist nicht die einzige Lücke die sich in Zukunft bildet: Zwar ist die Jugend motiviert, aber noch etwas zu jung. Eine vernünftige Lösung müsse her.