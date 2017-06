Vermischtes Grafenwöhr

05.06.2017

Mit Johann Binder hat Grafenwöhr ein Original, eine lokale Berühmtheit verloren. "Schnitzel Hannes" versorgte über Jahrzehnte Hungrige mit "Schnitzel Sandwich Deluxe" und anderen Spezialitäten.

(sne) "Schnitzel Hannes" kam am 15. März 1954 im Josephstal als sechstes von neun Kindern zur Welt in Gmünd ging er zur Schule, eine Ausbildung zum Bauzeichner schloss sich an, 1972 heuerte er am Truppenübungsplatz an - seine Erfüllung fand er dort nicht. 1974 gab er die sichere Stelle auf und begann bei Lachmanns Schnitzelstand als Koch, damals noch auf der anderen Seite der Alten Amberger Straße in einer einfachen Holzbude. Bald kümmerte Johann Binder sich um die Geschäfte. Obwohl nicht Eigentümer war er bald das Gesicht der Bude eben der "Schnitzel Hannes".Als Lachmann 1999 den Schnitzelstand aufgab, endete auch für "Schnitzel Hannes" eine Ära. Trotz seiner Leidenschaft haderte er lange mit sich, den Stand zu übernehmen. Die Gewerbeaufsicht legte Steine in den Weg, forderte einen Neubau des Standes. Auch die Stadt war nicht restlos vom Neubau begeistert. Und doch: Hannes und seine Familie entschlossen sich, den Schnitzelstand 2001 an heutiger Stelle neu zu eröffnen. Unter anderem eine Unterschriftenaktion unterstützte sie dabei. Die Entscheidung erwies sich als richtig. Mit schicker Terrasse und Unterstand bot der Stand einen Treffpunkt, sich auszutauschen und zum Genießen.Hannes war stets zum Plausch aufgelegt, fand im Stand ein zweites zu Hause. Dort war er lieber als im Urlaub. Mit Herz und Seele bei der Sache liebte er es, zu lauter Musik im Rhythmus Schnitzel zu klopfen. Neben der Zufriedenheit seiner Gäste war Hannes liebster Lohn das Feierabendweizen nach Dienstschluss. Neben dem Stand waren die Zippo-Feuerzeug-Sammlung und die Oldie- und Country-CD's seine Leidenschaft. Besonders die Musik der Bellamy Brothers hatte es ihm angetan.Im Herbst 2016 erhielt Hannes die Diagnose: Lungenkrebs im fortgeschrittenem Stadium. Seinen Lebensmut ließ er sich nicht nehmen: "Wenn ich net wüsste, dass ich Lungenkrebs hab, würd' ich sagen, ich bin bumperlgesund", hat er auf die Frage nach dem Befinden geantwortet. Seinen Humor hat sich Hannes behalten. Am 20. Mai schlief er friedlich im Kreis seiner Lieben ein. Er hinterlässt Ehefrau Julie und die Töchter Armina und Ella. Auf seine Kinder war er stolz: "Binder Kinder sind Gottes Kinder". Julie und Ella wissen um das Vermächtnis. Oft werden sie nach der Zukunft des Schnitzelstandes gefragt. Sie wissen, was er Hannes bedeutet hat. Der Stand wird wohl noch eine Zeit geschlossen bleiben, aber die beiden wollen Sorge tragen, dass es weiter geht - ganz im Sinne von "Schnitzel Hannes".