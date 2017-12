Vermischtes Grafenwöhr

Zuerst war die Angst vor der Finsternis und dass nur noch Macht, Geld und Besitz zu den wichtigsten Werten unserer Gesellschaft zählen. Aber da gibt es auch das Licht und die Weihnachtsbotschaft, die am Stephanus-Tag in der Friedenskirche beleuchtet wurde. Der Jugendchor "Sin falta" gestaltete unter Leitung von Ute Groß den Gottesdienst am zweiten Weihnachtsfeiertag, den Pfarrer Bernhard Müller zelebrierte.

"Zünd ein Licht an" lautete das Eingangslied des Chores. "Sterne können den Weg weisen, wie der Stern von Bethlehem. Jesus ist für uns ein Stern, der die dunkle Nacht erleuchtet und uns den Weg zeigt. Auch wir sollen Sterne für andere sein, die das Leben hell machen", betonte der Pfarrer.Die Jugendlichen hatten eingangs auch Angst, dass es keine Sonntage, Freiräume und Pausen mehr geben könnte, sondern nur noch einen verordneten Spaß der Unterhaltungszentren und der Einkaufsstraßen - für die, die es sich leisten können. Im Predigtspiel strahlen die Sterne zu einer Kranken, einem Frierenden und zu José, der im Kriegsgebiet lebt. Jeder Mensch ist eingeladen, die Nähe und Wärme Gottes zu spüren und weiterzugeben. "Wir sollen das Licht teilen - mit Freunden, der Familie und mit Fremden, die am Rand der Gesellschaft sitzen und nach Liebe und Aufmerksamkeit hungern", erklärte Pfarrer Müller. Dies wurde auch in den Fürbitten deutlich."Die Sehnsucht nach dem Frieden", "Ein Stern ist erwacht" und "Lasst euch anstiften zur Freude" waren passend zum Thema "Weihnachtssterne" gewählt und wunderbar interpretiert. Dazu gab es eine Meditation: "Ich wünsche dir einen Himmel voller Sterne, die glänzen, wenn du glücklich bist, dir den Weg zeigen, wenn du nicht mehr weiter weißt, die leuchten, wenn es dunkel ist und Sterne, nach denen du greifen kannst, wenn du fröhlich bist." Bei diesem Gottesdienst wurde auch ein Wunsch des Pfarrers erfüllt: eine gut gefüllte Kirche, so wie es jedoch öfter sein sollte.