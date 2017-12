Vermischtes Grafenwöhr

12.12.2017

Gmünd. "Lasst uns froh und munter sein..." sangen alle kräftig im Speisesaal des Rotkreuz-Seniorenheimes beim Einzug der Nikoläuse. Ja, gleich zwei hatte der Deutsch-Amerikanische Kontaktclub für die Heimbewohner bestellt: Einen "heiligen" deutschen und einen amerikanischen Santa Claus. Während ersterer (Norbert Fiedler) auf dem Schifferklavier sämtliche bekannten Weihnachtslieder anstimmte und zum Mitsingen einlud, verteilte sein "Kollege" Phil Geschenke an die insgesamt 73 Bewohner.

Zuerst an jene im Saal, dann an die immobilen auf den Zimmern, begleitet von Clubpräsident Walter Brunner und einer kleinen Abordnung. Heimleiterin Martina Günther bedankte sich im Namen des Hauses für die Aufwartung, die Freude in den Heimalltag gebracht habe. Der Deutsch-Amerikanische Kontaktclub zähle seit vielen Jahren zu den treuen Besuchern. Es sei eben Verlass auf ihn, so ihr Lob.