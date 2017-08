Vermischtes Grafenwöhr

16.08.2017

7

0 16.08.2017

Ein hohes Lied auf das Dogma der katholischen Kirche, der Aufnahme Mariens mit Leib und Seele in den Himmel, stimmte Pater Jean Moliére Elarion am Hochfest Mariä Himmelfahrt in der Alten Pfarrkirche an. Bei der Segnung der Kräuterbuschen gab es diesmal ein Novum.

Mit Leib und Seele

"Würde der Frau anerkannt"

In dem Grafenwöhrer Gotteshaus begingen viele Gläubige das Patrozinium. Die Eucharistiefeier, in Konzelebration des aus Haiti stammenden Aushilfspriesters und dem Grafenwöhrer Monsignore Karl Wohlgut, umrahmte ein jugendlicher "Spontanchor" mit Judith Peter als Solosängerin. In seiner Predigt betonte Pater Jean, dass Maria in Lateinamerika und in der Karibik als "große Persönlichkeit" verehrt wird.Überall auf dem Subkontinent gebe es starke Stimmen für die dringende Notwendigkeit der Befreiung der Armen auf dem Land und in den Städten. In Maria würden sie eine Verbündete der Unterdrückten sehen. "Wenn man Maria als Mutter Gottes proklamiert, bedeutet das, die ganze Größe des Mysteriums der Frau aufzudecken: das Mysterium der Öffnung, der Quelle und des Schutzes des Lebens."Seit dem Schöpfungsbericht sei die Frau mit der Zeugung des Lebens verbunden. Eva gelte "in der Gesamtheit ihres Wesens" als Mutter des Lebens. In Maria habe die Kirche schon früh die "neue Eva" gesehen, "die dem Mysterium der Mütterlichkeit eine neue Dimension gegeben" habe. Also sei Maria "das mütterliche Antlitz Gottes". Drei Besonderheiten hervorzuheben waren dem Prediger wichtig: Die Aufnahme Mariens mit Leib und Seele bezeichnete er als "fundamental", denn daraus sei eine "äußerst tiefe theologische Konzeption" hervorgegangen. So sei das Subjekt der Aufnahme nicht der Leib oder die Seele, vielmehr Marias gesamte Person. Es wäre keine "Wiederbelebung einer Leiche", nicht einmal die Verherrlichung einer vom Leib getrennten Seele, vielmehr "die Verwirklichung der Vollkommenheit Gottes in einer Person: in Maria von Nazareth".Gleichzeitig bringe die Aufnahme Marias für die Frau eine neue und vielversprechende Zukunft. "Dadurch, dass es von nun an zum 'Depositum Fidei' gehört, dass eine Frau vollständig an der Ehre Gottes teilnimmt, wurde der weibliche Leib von aller Erniedrigung der jüdisch-christlichen Zivilisation befreit."Aufhorchen ließ der Haitianer, der in Frankfurt im Fach Dogmatik ein Fortsetzungsstudium absolviert, mit weiteren Aussagen: So sei die Frau, aufgrund ihrer Anatomie, aus dem Einführungsritus des Judentums verbannt. Wegen ihres Menstruationszyklus würde ihr die volle Teilnahme am Ritus der Synagoge verboten. Sogar im Christentum, in der Welt des Glaubens, sei die Frau wegen ihres Leibes als "Bürgerin zweiten Ranges" angesehen worden. Man könne sagen, durch die Aufnahme Mariens sei "die Würde der Frau anerkannt" worden. In die Fürbitten schloss Lektorin Elisabeth Hammermann unter anderem ein: Alle unter Armut, Hunger und Ungerechtigkeit Leidenden, Eheleute, die sich für Kinder entscheiden, alle Bemühungen um ein Ende der Kriege auf der Welt und um den "Erhalt des Friedens in unserem Heimatland".Am Schluss dieser Eucharistie segnete Pater Jean die Kräuter- und Blumengebinde im Gotteshaus. Die Düfte der Blumen und Heilkraft der Kräuter seien ein Hinweis auf das Heil, das Gott uns schenkt, meinte er. Den Segnungsakt nahm der Prediger sehr genau. So schritt er, entgegen der sonstigen Gepflogenheit, durch den gesamten Kirchenraum um die Kräuterbüschlein der Gläubigen mit Weihwasser zu besprengen.