Mehrfamilienhaus in Grafenwöhr fängt Feuer

Vermischtes Grafenwöhr

29.08.2017

244

0 29.08.2017244

Neun Menschen wohnen in dem Haus, der Wohnungsinhaber war zu dieser Zeit nicht daheim. Alle anderen Bewohner sind mittlerweile auch außer Gefahr. Sie haben das Haus verlassen. Die Feuerwehr ist derzeit noch in dem Gebäude und untersucht die Brandnester. Zur Ursache des Feuers kann die Polizei am Nachmittag noch nichts sagen. Den Schaden schätzt sie auf circa 50.000 Euro.Sobald weitere Informationen bekannt werden, wird nachberichtet.