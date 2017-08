Vermischtes Grafenwöhr

13.08.2017

Jetzt ist die Micky-Bar im Grafenwöhrer Museum komplett. Lange, anstrengende, aber auch amüsante Verhandlungen mit Familie Rodler aus Eschenbach waren dafür nötig. Ihnen gilt der Dank dass nun der Elvis-Flügel mit original Klavierhocker im Kultur- und Militärmuseum steht.

Pünktlich zur Sonderausstellung "Elvis als GI", die am nächsten Mittwoch, 16. August, eröffnet wird, ist nun auch der Klavierhocker Teil der Ausstellung. Bürgermeister Edgar Knobloch übergab den Hocker an Heimatvereinsvorsitzenden Willi Buchfelder und Kulturmanagerin Birgit Plößner. Knobloch und der Heimatverein bedankten sich bei Familie Rodler aus Eschenbach. Nun hat die Mickey-Bar einen ganz besonderen Hingucker. Der Elvis-Flügel mit original Hocker strahlt auf einem neuen Podest und ist damit das Highlight der Dauerausstellung. Auch Elvis-Experte Wolfgang Houschka ist erfreut, dass der Flügel mit Klavierhocker nun in Grafenwöhr steht. Denn da gehöre er hin, so Houschka.