18.06.2017

Grafenwöhr : Eichendorfstrasse |

Wer zur besten Sendezeit einen Polizeieinsatz miterleben wollte, war am Samstag in Grafenwöhr nicht aufs Fernsehen angewiesen. Ein Polizeieinsatz in der Eichendorfstraße zog tatsächlich zig Menschen an, die teilweise auf Camping-Stühlen und mit Knabber-Gebäck der Polizei bei der Arbeit zusahen. Die Beamten lieferten nach längerem Einsatz ein Happy-End und nahmen den 34-jährigen Gesuchten fest.Der Mann ist der Polizei bekannt. Am Samstag hatte er einen Termin, in einem Ermittlungsverfahren sollte er bei der Polizei in Eschenbach eine Aussage machen. Weil er den Termin in den Abendstunden nicht wahrnehmen konnte, meldete er sich telefonisch in der Inspektion, berichtet die Eschenbacher Polizei. Bei diesem Telefongespräch redete sich der Mann dann sprichwörtlich um Kopf und Kragen.Obwohl der Beamte am Telefon ihm einen anderen Termin anbot, begann der Mann Drohungen auszusprechen. In weiteren Telefonaten erwähnte er auch, im Besitz einer Schusswaffe zu sein und diese womöglich einzusetzen. Unter den Schaulsutigen in Eichendorfstraßen machte die Information die Runde, dass Beziehungsprobleme hinter den Drohungen stecken. Die Polizei machte dazu keine Angaben."Da eine gewisse Eigen- und auch Fremdgefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, entschloss sich die Polizei Eschenbach mit Unterstützungskräften, den erst seit kurzem in Grafenwöhr Wohnenden aufzusuchen", schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Bei dem Einsatz unterstützten Kräfte der Polizei Kemnath, Weiden und Regensburg die Eschenbacher Beamten. Auch Zivilkräfte aus Weiden kamen zum Einsatz. Nachdem das Mehrfamilienhaus in der Eichendorffstraße abgesperrt worden war, konnte der Gesuchte "eraume Zeit später in seiner Wohnung lokalisiert und festgenommen werden", meldet die Polizei weiter. Der 34-Jährige habe keinen Widerstand geleistet.Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten lediglich eine Soft-Air-Waffe. Ein Alkoholtest verlief positiv. Für den Rest der Nacht wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Für seine Drohungen muss er sich strafrechtlich verantworten. Die Soft-Air-Pistole behielt Die Polizei ein.