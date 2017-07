Vermischtes Grafenwöhr

28.07.2017

27

0 28.07.201727

In der Nacht zu Freitag brach in der Mittelschule in Grafenwöhr ein Feuer aus. Offenbar geriet ein Aktenvernichter in Brand. Verletzte wurde niemand.

Die Brandmeldeanlage der Mittelschule in Grafenwöhr schlug nach Angaben der Polizei am Freitag, 28. Juli, um kurz vor 03 Uhr Alarm. Die Feuerwehr Grafenwöhr sei angerückt und konnte den Entstehungsort des Brandes schnell lokalisieren und löschen. "Im Erdgeschoss der Schule geriet offensichtlich ein Aktenvernichter in Brand", meldet die Polizei Eschenbach. Das Feuer habe den Papierschredder, den Fußboden und ein Fenster beschädigt. Der Schaden liegt bei etwa 5000 Euro. Nachdem zur Nachtzeit keine Personen in der Schule waren, wurde laut Polizei durch den Brand niemand verletzt.Nach den ersten Erkenntnissen der hat ein technischer Defekt am Aktenvernichter den Brand ausgelöst.