Pfarrer mit wachem Geist

Vermischtes Grafenwöhr

21.01.2018

Er weiß unheimlich viel. Das zeigt jeder Satz, der über seine Lippen kommt. Monsignore Karl Wohlgut hat die Geschichte der Stadt Grafenwöhr genau studiert und mehrere Bücher darüber geschrieben. Das ist seine Leidenschaft, sein Hobby - das aber leider so gut wie niemand teilt, findet er.

Selbst das Haus, in dem Karl Wohlgut heute wohnt, ist umgeben von Zeitzeugen. Vor der Tür ragt die alte Kirche am Marktplatz empor, entlang des Gartens gluckert der Thumbach. Alte Eichen säumen das Ufer, selbst zu ihnen weiß Wohlgut eine Geschichte. Dass sich der Ruhestandspfarrer seit längerem mit der Vergangenheit von Grafenwöhr auseinandersetzt, zeigt sich spätestens, als er eine Anekdote nach der anderen erzählt. Die Jahreszahlen dazu kennt er ebenfalls aus dem "Effeff".Um sich dieses Wissen aneignen zu können, musste er viel Zeit am Dachboden des Rathauses verbringen. Dort hat die Stadt historische Dokumente archiviert. "Zeitungen, Zeitschriften, Briefe, ich habe mich darauf gestürzt." Dann folgte die Zeit des Sortierens, Vergleichens und des Schreibens. "Das Schreiben fuchst einen manchmal, weil man nichts Wichtiges vergessen will", erzählt Wohlgut.Zum Zeitvertreib und aus echter Begeisterung heraus widmet er sich immer wieder der Vergangenheit. "Irgendwann habe ich meinen Fernseher rausgeschmissen, damit ich mehr Zeit habe, um im Archiv zu suchen", sagt der 81-Jährige. Mindestens vier bereits veröffentlichte Bücher sind so entstanden. Wie viel es genau sind, weiß Wohlgut nicht mehr. Die meisten seiner Werke handeln von der Grafenwöhrer Geschichte. Mehrere noch unveröffentlichte Werke liegen auf Wohlguts Schreibtisch. "Ich habe eine historische Begabung, die ich lange Zeit nicht zu schätzen wusste", meint er. Umso intensiver beschäftigt er sich nun damit.Wie lange er an den beiden Büchern "Heimat Grafenwöhr" und "Grafenwöhr im Wandel der Zeit" geschrieben und dafür recherchiert hat? "Achje, das weiß ich nicht mehr", versucht er sich zu erinnern. Das erste der Bücher sei ihm besser gelungen, denkt er. "Es ist narrativ, das zweite berichtet eher." Dafür enthalten die 264 Seiten, die Wohlgut im Dezember herausgebracht hat, viele interessante Fakten, wie den Anschluss an das Eisenbahnnetz, den Bau des Truppenübungsplatzes und das Aufblühen einer neuen Geschäftswelt. "Die Stadt wurde komplett umgekrempelt", erzählt er.Besonders fasziniert den 81-Jährigen die Stadt Grafenwöhr, weil er selbst dort herstammt. An der Deyerling-Kreuzung, gegenüber der heutigen Raiffeisenbank, lebte er als Bub zusammen mit seinen Eltern Anna und Georg sowie Bruder Rudolf. Über seinen Vater, ein Soldat, hat Wohlgut auch ein Buch geschrieben: "Zerbrochenes Glück in Gott vollendet" heißt es. 1943 kämpfte Georg Wohlgut an der Front, 1947 starb er. Da war sein Sohn Karl gerade einmal elf Jahre alt. Umso wichtiger war es für ihn, als er nach dem Tod seiner Mutter im Schlafzimmer alte Feldpost seines Vaters fand. "Ich habe alles, was ich bekommen habe, zusammengerafft." Daraus entstand schließlich dieses Buch, "das einzige in Grafenwöhr", erzählt er stolz.Dass Ereignisse und Menschen wie diese nicht vergessen werden, dafür kämpft sich Wohlgut weiter durch staubige Archive. Das mangelnde Interesse vieler an Literatur über die Vergangenheit enttäuscht Karl Wohlgut aber immer wieder. "Das tut mir weh", gesteht er. Historische Aufarbeitung sei schließlich wichtig.