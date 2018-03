Vermischtes Grafenwöhr

20.03.2018

20.03.2018

",Erste Hilfe rettet Leben' ist ein Slogan, der häufig zu lesen ist. Allerdings hilft es niemandem, nur die Worte abzudrucken. Beim Eingang eines Notrufes muss es auch jemanden geben, der diesen annimmt, in ein Auto steigt und hilft. Als Skiclub ist es uns ein besonderes Anliegen, eure Arbeit zu unterstützen. Auch beim Sport wird häufig Hilfe benötigt", würdigte Harald Friedrich, Vorsitzender des Skiclubs Pistenschwinger Gössenreuth, die Arbeit der Helfer vor Ort. Es sei nicht selbstverständlich, dass diese Aufgabe ehrenamtlich in der Freizeit gemacht werde, dankte Friedrich den BRKlern, die in Grafenwöhr die Helfer vor Ort stellen. Im Gasthof "Zum Stich'n" überreichten er und Schatzmeister Thomas Keck einen Scheck in Höhe von 300 Euro für das neue HvO-Fahrzeug. Patrick Hößl, Jasmin Träger und Felix Graf bedankten sich und boten an, für den Skiclub einmal einen Erste-Hilfe-Kurs abzuhalten.