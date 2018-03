Vermischtes Grafenwöhr

Mit einem Streifzug durch den Truppenübungsplatz hat sich ein 42-jähriger Grafenwöhrer mehr Ärger eingehandelt, als ihm lieb sein dürfte. Nun stellt die Polizei mit Sondereinsatzkräften sein Haus auf den Kopf und wird fündig.

Größerer Polizeieinsatz im Westen Grafenwöhrs: Im Visier der Beamten - ein Einfamilienhaus. Seit Sonntagabend ist das Anwesen abgeriegelt, Einsatzkräfte untersuchen das Wohnhaus und den Garten. Auch am Montagnachmittag läuft der Einsatz auf dem Grundstück noch. Konkret sind die Beamten auf der Suche nach Munition und Waffen. Das bestätigt Werner Stopfer, Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Eschenbach, am Montag auf Nachfrage.Der Auslöser für den Einsatz war ein illegaler Streifzug auf dem Truppenübungsplatz: Jagdaufseher der US-Armee hatten laut Stopfer den 42-Jährigen auf dem Gelände angesprochen und kontrolliert. Dabei stellten sie nicht nur fest, dass sich der Mann dort ohne Berechtigung aufhielt, sondern fanden bei ihm auch noch scharfe Munition - darunter Militär-Munition, "die er nicht haben dürfte, auch wenn er legal Waffen besitzt", weiß der Polizeichef. "Dafür gibt es keinen Munitionserwerbsschein für Privatleute." Was der 42-Jährige auf dem Truppenübungsplatz vor hatte, darüber hat die Polizei am Montag noch keine Informationen. "Vielleicht Munition sammeln", vermutet Stopfer.Für eine weitere Befragung wurde der Mann auf die Eschenbacher Polizeiwache gebracht, kurz darauf erließ die Staatsanwaltschaft Weiden einen Durchsuchungsbeschluss für das Anwesen in Grafenwöhr, in dem zwei Personen leben. Bei der stundenlangen Durchsuchung fanden die Beamten, die von Spezialkräften aus München und der Kripo Weiden unterstützt wurden, mehrere Munitionsteile, "die eine gewisse Brisanz haben". Der 42-Jährige ist auch in Besitz von Waffen, allerdings legal, bestätigt Stopfer.Der Grund für die Munitions-Sammlung ist noch unklar. "Wir sind gerade dabei, die Teile rechtlich zu bewerten", informiert Stopfer. Die Experten aus München sollen dabei helfen. Welche Folgen der Fund für den 42-Jährigen hat, konnte der Polizeichef am Montagnachmittag nicht sagen, die Ermittlungen laufen noch. Für die Anwohner bestand laut Polizei keine Gefahr.