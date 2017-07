Vermischtes Grafenwöhr

17.07.2017

232

0 17.07.2017232

Zu einer größeren Schlägerei musste die Polizei am Freitagabend ausrücken. Eine neunköpfige Gruppe Asylbewerber im Alter zwischen 16 und 25 Jahren hatte sich um 22.30 Uhr im Stadtpark in die Haare bekommen. Auch eine Grafenwöhrerin soll in den Vorfall verwickelt sein.

Die Polizei ging zunächst von einem Raubdelikt aus, welches sich jedoch nicht bestätigt habe. Werner Stopfer von der Polizeiinspektion Eschenbach sprach am Montag zudem von Drohungen gegenüber der Grafenwöhrerin. "Das hat sich aber angeblich relativiert, weil der Verdächtige es nicht ernst gemeint hat", berichtet der Dienststellenleiter. Die Frau werde jedoch weiterhin als Geschädigte bei der Polizei geführt. Bis klar ist, was an dem Abend passiert ist, kann es dauern, vermutet Stopfer. Denn für die Vernehmungen sind Dolmetscher nötig. Die Polizei ermittelt aber wegen gegenseitiger, auch gefährlicher, Körperverletzung gegen die Asylbewerber aus Grafenwöhr, Eschenbach und Pressath. Ein Jugendlicher musste mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Klinikum Weiden gebracht werden.