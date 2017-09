Vermischtes Grafenwöhr

13.09.2017

13.09.2017

Noch im September bekommen die Postboten in Grafenwöhr ein neues Zuhause: Der Zustellstützpunkt in der Nähe des Gründerzentrums (wir berichteten) ist fast fertig, und der Umzugstermin steht schon fest: 26. September. "Es müssen nur noch ein paar Kleinigkeiten gemacht werden", berichtet Dieter Nawrath, Pressesprecher der Deutschen Post, auf Nachfrage. Eine offizielle Einweihung des Gebäudes ist bislang nicht geplant - "jetzt steht erst einmal der reibungslose Umzug im Fokus".

Vom neuen Zustellstützpunkt aus werden die Bürger aus Grafenwöhr, Pressath, Eschenbach, Schwarzenbach und Trabitz mit Briefen und Paketen versorgt. Besonders einen Vorteil bietet der Neubau mit der Anschrift "Gewerbegebiet 20" den Postboten: viel Platz. Der reichte in der Alten Amberger Straße mit der Zeit nicht mehr. Die dortige Post-Filiale bleibt aber weiter bestehen. Für die Kunden ändert sich daher nach dem Umzug kaum etwas, laut Nawrath höchsten geringfügig die Zustellzeiten. Eins hat sich aber schon verändert: Die Postfächer in der Alten Amberger Straße sind geschlossen. Die Sendungen werden dort also nicht mehr gelagert, sondern direkt an die Empfänger zugestellt. Als Grund gibt der Pressesprecher zu geringe Kundennutzung und damit eine nicht gegebene Wirtschaftlichkeit an.