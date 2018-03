Vermischtes Grafenwöhr

20.03.2018

Gemütlich ging es zu beim Starkbierfest im Seniorenheim Hammergmünd. Zu Weißwürsten und Laugenstangen schmeckte der Zoigl besonders gut. Musiker Norbert Fiedler spielte zünftig auf. Besonders erwartet wurde aber der Besuch von Rosi Ließmann, alias Bruder Barnabas.

Humorvoll erinnerte sie an die Ereignisse des vergangenen Jahres und gab einen Ausblick auf anstehende Termine. So erfuhren die Bewohner, dass der Osterbasar wieder geöffnet hat, ein Ausflug geplant ist und die Heimaufsicht alles begutachtet hat: "Da is as Haus globt worn", erfuhren die Senioren, denn schließlich könne sich Leiterin Martina Günther "auf ihre Mitarbeiter verlassen - alle hams super gspurt".