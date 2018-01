Vermischtes Grafenwöhr

Am Mittwochabend, 24. Januar, gegen 21.30 Uhr wurde die Feuerwehr aus Dießfurt von der ILS Nordoberpfalz zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Auf der NEW22 zwischen dem Josephstal und der B470 solle ein PKW im Graben liegen.

Beim Abfahren der Strecke fanden die Floriansjünger aber nichts, so suchten sie auf der NEW16 in Richtung Grafenwöhr weiter und wurden dort auch fündig. Ein 34-jähriger Mann aus Grafenwöhr kam in einer leichten Linkskurve von der Straße ab und rutschte in einen Graben. Dort schoss er über einen Wasserdurchlass und blieb nach etwa 80 Metern stehen.Vorbeikommende Autofahrer halfen dem 34-Jährigen aus seinem Renault Clio. Nach notärztlicher Untersuchung wurde der leichtverletzte Mann mit dem Rettungswagen ins Klinikum nach Weiden gebracht. Sein Pkw wurde aber erheblich beschädigt und ist laut Angaben der Polizei Eschenbach wohl wirtschaftlicher Totalschaden. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr aus Dießfurt und die Feuerwehr aus Grafenwöhr regelten den Verkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbei.