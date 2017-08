Vermischtes Grafenwöhr

11.08.2017

War das schiefe Turmkreuz ein Fingerzeig Gottes? Denn erst durch die Schieflage entdeckten die Verantwortlichen den immensen Schaden am Gotteshaus.

"Das schiefe Kreuz hat uns darauf hingewiesen, dass etwas nicht mehr ganz richtig sein kann", resümiert Kirchenpfleger Paul Reichenberger. Für die Kirchenverwaltung, mit Stadtpfarrer Bernhard Müller an der Spitze, eine wichtige Frage. So schnell wie möglich wollten sie der Sache auf den Grund gehen - und sahen sich mit einer schlimmen Überraschung konfrontiert. Dabei wurde die Schieflage gar als das "Glück im Unglück" gedeutet: Das beauftragte Ingenieurbüro "ALS" aus Amberg inspizierte den gotischen Chordachstuhl über dem Altar - der sich als derart marode erwies, dass die Ingenieure ihn als einsturzgefährdet einstuften. "Was alles passieren hätte können ...", blickt Paul Reichenberger zurück. Der Zustand duldete keinen Aufschub.So wurden der Chordachstuhl und die Dachfußpunkte komplett saniert. Hierzu musste das Kupferblech im unteren Bereich entfernt und erneuert werden. Die Maßnahme erforderte viel Fachwissen und Fingerspitzengefühl, weshalb sie sich von April bis ins Jahr 2016 hinzog. Im Oktober vorigen Jahres wurde das schiefstehende Turmkreuz mit Hilfe eines Krans und einem Spezialkorb abgenommen. Dabei gab es eine weitere böse Überraschung: Das 2,20 Meter große Stahlkreuz hing "am seidenen Faden". Es wurde lediglich von dem am Kupferblech befestigten, angespannten Blitzableiter gehalten.Des Weiteren zeigte sich, dass der Kaiserstiel, die innere Befestigung des Turms, bis weit ins Dachinnere total zerstört war. Das komplette Kupferdach musste geöffnet werden. Nur so konnten der Kaiserstiel und weitere spitz zulaufende Sparren sanieren werden.In den vergangenen Tagen bekam der Turm seine "Krone" wieder aufgesetzt. Gerade rechtzeitig zum Patrozinium der Maria-Himmelfahrtskirche am Dienstag, 15. August. Die Gesamtmaßnahme hat der Kirchenverwaltung laut Paul Reichenberger, etwa 300 000 Euro gekostet.Als am 28. Oktober 2016 in einer "Schau-Aktion" die Abnahme des Turmkreuzes erfolgte, stieß Diplomingenieur Anton Landgraf vom "ASL" Amberg in der vergoldeten Kugel auf ein Fläschchen, das, im Beisein von Stadtpfarrer Bernhard Müller, geöffnet wurde. Darin befand sich ein Zettel mit folgendem Text: "Das Dach wurde am 28. 10. 1966 von der (Spengler)Firma Hans Schwemmer, Grafenwöhr, fertiggestellt. Ausführende: Franz Gebhardt, Schmidschneider Werner, Völkl Michael, Arnold Hans, Meinl Alex, Rebl Max." Die Arbeiter verewigten sich selbst mit ihrem Namen in einer Art Zeitkapsel. Die Reaktion von Pfarrer Müller: "Auf den Tag genau vor 50 Jahren, ein bemerkenswerter Zufall!"Weil sich ein Name nicht mehr einwandfrei identifizieren ließ, fragten die Finder bei dem heute 82-Jährigen und einzig noch lebenden Franz Gebhardt nach. Er wusste noch, dass der Unbekannte Arbeitskollege Max Rebl aus Fischgrub bei Pressath (zwischen Weihersberg und Zessau) war. Ebenso kam Michael Völkl aus Pressath, alle anderen damaligen Spengler waren Grafenwöhrer. Das kleine Dokument verwahrt Stadtpfarrer Müller im Pfarrarchiv.Weitere Recherchen ergaben, dass bei der Einblechmaßnahme 1966 durch die Firma Schwemmer, der damalige Stadtpfarrer Ludwig Schmidt, die Gelegenheit nutzte, auch das Turmkreuz renovieren zu lassen. Dank der guten Kontakte zur alteingesessenen Schmiedefamilie Karl Harrer in der Neuen Amberger Straße, hatte er für diese Arbeit schnell die richtige Adresse gefunden. "Es war ein reiner Gefälligkeitsdienst", erinnert sich Sohn Emil. Der gelernte Schmied, zum Zeitpunkt 29 Jahre alt, nahm tatkräftig unterstützt vom damals 20-jährigen Bruder Karl, ebenfalls Schmied, die Sache in Angriff: an Ort und Stelle, in luftiger Höhe.Die Arbeiten mussten auf einer Leiter erledigt werden. Das Kreuz stand auch damals schon etwas schief. Emil Harrer richtete es zunächst mittels Eichenkeilen wieder aus. Nachdem es entrostet war, kam der Clou: Harrer mischte Teer mi Pech, erhitzte die Masse, um sie flüssig und streichbar zu machen. Absolut schwindelfrei hängte er sich, um die Hände frei zu haben, den Eimer um den Hals und stieg hinauf. Ohne Absicherung, nur Bruder Karl hielt die Leiter. "Wenn ich daran denke, kann ich heute nur den Kopf schütteln", sagt Emil Harrer heute. Die Brüder nutzten die Mittagszeit, da die Oktobersonne das Kreuz "aufgeheizt" hatte, damit das Gemisch sich "richtig einbrennen" konnte. Die Prozedur der Mehrfachbehandlung dauerte deshalb mehrere Tage.Was der Schmied in diesem Zusammenhang noch verriet: "Der Pfarrer beharrte darauf, uns zu bezahlen. Wir aber wollten das nicht. Bald darauf stand er mit einer großen Schachtel an der Haustür. Er hatte sich mit einem Schwarz-Weiß-Fernseher revanchiert. Da konnten wir ihm natürlich keinen Korb geben."