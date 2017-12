Vermischtes Grafenwöhr

28.12.2017

Zwei Nationen, ein Ziel: nach einer Schießausbildung die Schützenschnur überreicht zu bekommen. Für Oberstleutnant Florian Rommel ist sie aber mehr als nur Leistungsnachweis.

Für den Kommandant der Bundeswehr-Dienststelle des Deutschen Militärischen Vertreters (DMV), Truppenübungsplatzkommandantur Grafenwöhr, ist sie ein Zeichen guter deutsch-amerikanischer Zusammenarbeit. Erneut konnten zum Jahresende Schützenschnüre an amerikanische Soldaten im Grafenwöhrer US-Standort übergeben werden. Einmal im Jahr bietet die Kommandantur eine gemeinsame Schießausbildung an, um das Abzeichen zu bekommen.Voraussetzung für die Schützenschnur ist das Erfüllen von Wertungsübungen mit der Pistole und dem deutschen Sturmgewehr. Insgesamt 90 amerikanische Soldaten haben 2017 die Bedingungen für die Schützenschnüre in den verschiedenen Stufen Bronze, Silber und Gold erfüllt. Oberstleutnant Rommel und der Hauptfeldwebel der Reserve, Andre Potzler, der als Verbindungsmann zur US-Armee fungiert, übergaben nun die Auszeichnungen.Vor dem Hauptquartier des 7. US-Armee-Ausbildungskommandos (7th ATC) konnten die Soldaten des Stabes die Urkunde und die Kordel mit den Plaketten entgegennehmen. Erster Gratulant war Command Sergeant Major, William Gardner. Beim gemeinsamen Antreten lobte der Chef des Stabes, Oberst Clark Lindner, die Leistungen seiner Soldaten und stellte die deutsch-amerikanische Zusammenarbeit heraus.Auf dem Sprengplatz des Übungsgeländes wurden weitere Schützenschnüre an die Soldaten der 702. US-Kampfmittelbeseitigungskompanie überreicht. Weitere Urkunden und Schützenschnüre des bei den US-Soldaten heiß begehrten Abzeichens wurden bei der 1. Luftlandeschwadron des 91. Kavallerieregiments, bei der 615. MP-Kompanie, dem 15. Pionierbataillon und der Charlie-Kompanie des 214. US-Rettungsfliegerregiments überreicht.