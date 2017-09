Vermischtes Grafenwöhr

21.09.2017

6

0 21.09.2017

Die jüngste Seniorenfahrt führte in den Bayerischen Wald, wo die Ausflügler auf dem Waldwipfelpfad wanderten. Der Regen vertrieb die gute Laune der Senioren und von Hildegard Haupt vom Katholischen Frauenbund nicht. Das "Haus auf dem Kopf" war aber eine gute Möglichkeit, sich unterzustellen. Auch eine Bärwurzerei in Bad Kötzting wurde besichtigt. Der letzte Seniorenausflug in diesem Jahr führt am 11. Oktober in ein Meerettich-Museum und in eine Obstbrennerei. Nährere Informationen dazu folgen. Bild: rgr