Vermischtes Grafenwöhr

01.03.2018

85

0 01.03.201885

Vor 80 Jahren wuchs der Truppenübungsplatz Grafenwöhr nach Westen, über 3500 Menschen in 57 Orten mussten wegen der Erweiterung ihre Heimat verlassen. Heute zeugen nur mehr vereinzelte Mauerreste von einst lebendigen Dörfern. Teilweise siedelten ganze Dorfverbände in neue Siedlungen um, wie etwa Sorghof bei Vilseck.