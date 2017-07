Vermischtes Grafenwöhr

12.07.2017

Keiner muss klingeln, aber jeder darf hinein, denn der "Hausherr" läutet zusammen. Am Dienstagabend sollten die Mitglieder des Katholischen Frauenbundes sowie die zwei Männer bewusst und einzeln durch das Portal der Alten Pfarrkirche gehen.

Grafenwöhr. (rgr) Bevor die Kirche Mariä-Himmelfahrt von innen spirituell entdeckt wurde, wurde sie von außen betrachtet. In der Kirche ist es ganz anders als daheim. Hier gibt es keine Klingel. Eine eigene Pfarrei gab es seit 27. April 1424. Frauenbund-Vorsitzende Doris Baumann betonte: "Es wird keine klassische Führung, sondern eher etwas, was mit Erfahrung und Wahrnehmung zu tun hat."Nach dem bewussten Eintreten in die Kirche trafen sich die Teilnehmer im Altarraum zum Austausch. Jeder, der durch das Tor eingetreten war durfte sagen, was ihn beim Eintritt berührt hatte. Dies seien Geborgenheit, Schutz und Halt gewesen. Jeder Gast durfte jemandem eine Kerze widmen, die in der Kirche an verschiedenen Orten aufgestellt wurden. Die war beim Hochaltar, beim Ambo, bei den beiden Seitenaltären und hinten bei den Totentafeln und dem Taufbecken, das der älteste Gegenstand in der Kirche ist. Schließlich gingen die Frauen und Männer nach oben zum Chorraum, wo das älteste Gemälde angebracht ist. Es zeigt die Fußwaschung.Intensiv richteten die Teilnehmer beim Hochaltar den Blick nach oben zur Himmelfahrt Mariens. Hier ging Baumann auf die verschiedenen Farben bei der Kleidung Mariens ein. Das Blut wird durch die rote Farbe symbolisiert, die Treue mit der Farbe blau. Der Blick ist ganz nach oben gerichtet zu Vater, Sohn und Heiligem Geist. Umgeben ist Maria von vielen Engeln in der barocken Kirche.