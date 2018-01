Vermischtes Grafenwöhr

22.01.2018

Ein Nasenbeinbruch war die Folge eines Streits in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Alten Amberger Straße. In einem Lokal bekamen sich ein 30-jähriger Eschenbacher und ein 23-Jähriger aus dem Raum Frankfurt in die Haare.



Der Streit eskalierte, als der 23-Jährige dem Eschenbacher "angeblich ins Gesicht schlug", informiert Werner Stopfer, Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Eschenbach. Noch bevor die Polizei vor Ort sein konnte, flüchtete der Tatverdächtige. Der Eschenbacher, der ins Weidener Klinikum kam, konnte den Beamten den Mann beschreiben. "Wir wissen auch, wer das ist", sagt Stopfer. Was der Grund für die Auseinandersetzung war, muss noch geklärt werden.