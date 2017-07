Vermischtes Grafenwöhr

21.07.2017

21.07.2017

Diese Ehrungen wären abendfüllend gewesen, denn die Auszeichnungen der Freiwilligen an der Grund- und Mittelschule nahmen beinahe kein Ende. Doch der "Tag der Ehrungen" fand am Freitagvormittag in der Schulturnhalle statt. Zum Schluss gab es das erste Mal seit es die Schule gibt Eis für alle.

Die Schule funktioniert erst richtig mit den Freiwilligen, um zusammen etwas zu bewegen. Rektor Thomas Schmidt.

Die Turnhalle war voll besetzt mit Schülern, Lehrern, den Lesepatinnen sowie Alexander Winter und einigen Mitgliedern der Motorradfreunde Steinfels, die die Schule beziehungsweise die Schüler mit Spenden unterstützt haben. Rektor Thomas Schmidt begrüßte die Buben und Mädchen sowie die Erwachsenen. "Die Schule funktioniert mit den Lehrern, aber sie funktioniert erst richtig mit den Freiwilligen, um zusammen etwas zu bewegen", so Schmidt.Die Auszeichnungen überreichte Iris Eckert an die Schüler folgender Gruppen, die an der Schule ehrenamtliche Arbeit leisten: Die Streitschlichter, Tutoren, die Schülermitverwaltung, der Schulchor sowie die Theaterkinder. "15 Musicals wurden bereits aufgeführt", bemerkte Leiterin Gabriele Bodner. Die Lesepatinnen sind auch bereits fünf Jahre lang tätig und erfreuen damit die Kinder. "Die AG Theater war erst kürzlich beim Wald-Kinderfest, der 'Web-Hygiene' und des öfteren beim Adventsmarkt in Grafenwöhr dabei", informierte Katharina Scherl.Ausgezeichnet wurden auch zwei Ersthelfer, die sogar während der Auszeichnungsfeier im Einsatz waren. Am Schluss wurden die Lehrer und Lehrerinnen zur Ehrung aufgerufen. Für sie gab es donnernden Applaus. Die Kinder freuten sich anschließend über das Eis - ein Eiswagen stand im Pausenhof bereit. Eine Premiere, seit die Schule besteht - seit 1936. Der Rektor bedankte sich bei der Elternbeiratsvorsitzenden Melanie Richter, die den Eiswagen organisiert hatte.