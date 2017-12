Vermischtes Grafenwöhr

10.12.2017

Ein Pfarrer, der Bücher schreibt: Monsignore Karl Wohlgut stellt sein neuestes Werk vor - 264 Seiten zur Grafenwöhrer Geschichte.

"Herr Wohlgut schreibt Bücher, er weiß ja sehr viel, alles von früher, ja das ist sein Ziel", besangen Klara Braun und Frieda Suttner die Passion von Monsignore Karl Wohlgut. Der Ruhestandsgeistliche stellte im Kultur- und Militärmuseum sein weiteres Buch "Grafenwöhr im Wandel der Zeit" vor."I bin halt scho wieder unter die Schreiber ganga, weil I a Beschäftigung brauch' als Pensionist", fast entschuldigend kündigte der 81-Jährige sein neuestes Werk an. Heimatvereinsvorsitzender Willi Buchfelder und auch die Teilnehmer der Buchvorstellung freuten sich über die neuen 246 Seiten zur Grafenwöhrer Geschichte. Ein besonderer Gruß von Buchfelder galt zweiter Bürgermeisterin Anita Stauber, den Stadt- und Kreisräten sowie Verleger Eckard Bodner und dem Senior der Druckerei Hutzler, Hannes Hutzler. Karl Wohlgut legte Wert darauf, dass das Buch auch in der Region hergestellt und verlegt wurde.Vor vier Jahren ist Wohlguts erstes Buch "Heimat Grafenwöhr" erschienen. Im zweiten Teil setzt Monsignore Wohlgut die Berichterstattung über die Soldatenstadt Grafenwöhr fort. "Er hat dafür unermüdlich und fleißig in alten Zeitungen, Protokollen und Festschriften recherchiert", lobte Buchfelder. Der Schwerpunkt des Buches liegt in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, welche die Stadt Grafenwöhr in vielfältiger Hinsicht verändert hat. Die unbedeutende Landstadt entwickelte sich zu einem kleinen Zentrum.Der Anschluss an das Eisenbahnnetz, der Truppenübungsplatz, eine mannigfaltige Geschäftswelt, auch ein buntes gesellschaftliches Leben mit einer Vielzahl von Vereinen, Verbänden und sportlicher Aktivitäten trugen zu dieser Entwicklung bei. Über Machtergreifung, Kriegsjahre und die Nachkriegszeit wird erzählt. "Es waren schicksalsträchtige Jahre, die dem Gedächtnis der Bevölkerung nicht verloren gehen sollen", merkt der Autor am Ende seines Buches an.Illustriert sind die Erzählungen mit vielen alten Fotografien. Ein buntes Bild mit dem Blick auf das Rathaus und den Marienplatz ziert den Umschlag. Vermutlich von Hans Asam, dem Bruder des ehemaligen Bürgermeisters, stammt dieses Gemälde aus den 30er Jahren, merkte Karl Wohlgut an. Mit Auszügen aus dem Kapitel über die "Löwenbrauerei" und weiteren gab der bücherschreibende Pfarrer im Museum Kostproben aus seinem Werk.___264 Seiten in Hardcover gebunden - das sind die Geschichten, Anekdoten und Streiflichter aus einer oberpfälzischen Stadt. "Grafenwöhr im Wandel der Zeit" von Monsignore Karl Wohlgut wurde hergestellt in der Druckerei Hutzler und verlegt und verkauft von Eckhard Bodner aus Pressath. Zum Preis von 18,90 Euro ist das Werk im Museum, bei den bekannten Verkaufsstellen in Grafenwöhr und überall im Buchhandel erhältlich.