Vermischtes Grafenwöhr

14.01.2018

Ein 87-jähriger Grafenwöhrer hatte vermutlich gleich mehrere Schutzengel als Beifahrer in seinem Opel Astra dabei: Der Mann war am Sonntagmittag gegen 13.40 Uhr auf der Straße zwischen Eschenbach und Grafenwöhr unterwegs, als er kurz vor dem Grafenwöhrer Ortsschild aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Auto rollte über den Grünstreifen und prallte ungebremst in einen Wasserdurchlass. Danach flog der Opel rund 20 Meter durch die Luft, bis er mit der Front auf den Boden aufschlug.

Nach einem weiteren Überschlag prallte das Auto gegen einen Baum und kam auf allen Vieren wieder zum Stehen. Der 87-Jährige wurde nach notärztlicher Untersuchung an der Unfallstelle ins Klinikum nach Weiden transportiert. Er erlitt nach ersten Erkenntnissen mittelschwere Verletzungen. Der Opel ist Totalschaden in Höhe von 5000 Euro. Die Feuerwehr aus Grafenwöhr sicherte die Unfallstelle ab, leitete den Verkehr halbseitig vorbei und reinigte die Straße. Es kam zu kleineren Verkehrsbehinderungen.