Vermischtes Grafenwöhr

19.07.2017

Wer vorbeikam, musste das Schlimmste befürchten: In der US-Siedlung am Netzaberg stauten sich die Rettungs- und Einsatzfahrzeuge. Danach zog ein zufriedener Kommandeur eine positive Bilanz.

Netzaberg/Grafenwöhr. Die Sicherung des Lebens und der Gesundheit ihrer Soldaten und Angehörigen sowie der Militärgemeinde ist der US-Armee wichtig. Mehrere Tage übte die US-Armee dazu den Katastrophenfall: "Force Protection Exercise" hießt die Übung, bei der es diesmal nicht ums militärische im eigentlichen Sinn ging.Tote und Verletzte nach einem Amoklauf in der Mittelschule auf dem Netzaberg: Dies war die Ausgangslage für den Hauptteil der Übung. Militärpolizei, deutsche Polizei, Soldaten, Bundeswehr, Feuerwehren, Sanitäter, das Bayerische Rote Kreuz und weitere Einsatzkräfte sind notwendig, um zu helfen, die Situation zu klären und um weiteren Schaden abzuwenden.Über fünf Tage lief bei der US-Armee diese Einsatz- und Katastrophensimulation, um die Führungsstrukturen und Kommunikation zu schulen. Mit Rollenspielern trainierten alle Beteiligten in der Schule auf dem Netzaberg . Die Rolle der deutschen Hilfskräfe sowie der Verbindungs- und Kontaktstellen übernahmen dabei die Beschäftigen des US-Firedepartments. Außerdem stellte auch die Rettungswache in Eschenbach Personal und Fahrzeuge zur Verfügung.Die Koordination der Hilfeleistung fand direkt vor Ort statt, Schiedsrichter beurteilten den Einsatz. Die Operationszentrale ist im Ernstfall in der Stadthalle Grafenwöhr eingerichtet. Diesmal befand sie sich aber im Hauptquartier in den Tower Barracks. Garnisonskommandeur Oberst Lance Varney leitete selbst den Einsatz und war auch für die simulierte Kommunikation mit den deutschen Behörden und die Benachrichtigung der Bürgermeister zuständig."Bei den Rettungsmechanismen hat die Zusammenarbeit zwischen Amerikanern, deutschen Hilfskräften und den lokalen Bürgermeistern höchste Priorität. Wir sind gut aufgestellt und haben eine hohe Einsatzbereitschaft", fasste ein zufriedener Oberst am Ende zusammen. Die Übungen seien auch dazu da, zu lernen und noch besser zu werden.